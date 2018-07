Legge di bilancio | scarseggiano le risorse Parte la caccia al tesoro della Cassa

DECRETO DIGNITA' : abrogate le disposizioni sullo sport introdotte nella Legge di Bilancio 2018 : Nel DECRETO Legge n. 87/2017 , c.d. DECRETO Dignità, , pubblicato nella G.U. n. 161 del 13/07/2018, all'articolo 13, vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018: • erano state ...

BlackRock cauta sull'Italia : 'Aspettiamo Legge di bilancio'. Sulla Brexit : 'Chi vuole uscire dall'UE ora capisca quanto è difficile' : Sul nostro Paese, ha spiegato Rovelli, 'bisogna aspettare la legge di bilancio', attendendosi di capire se la linea di attenzione ai conti pubblici del ministro dell'Economia Giovanni Tria sia ...

Flat tax rimandata. Nella Legge di Bilancio 2019 non ci sarà : Lo si è intuito durante la discussione in Cdm sul decreto dignità , che ha fatto registrare punti di vista differenti fra M5S e Lega , in cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha tenuto la ...

Legge di bilancio 'magra' : via reddito di cittadinanza e flat tax per pochi : In ogni caso il ministro dell'economia Giovanni Tria ha già registrato un primo confronto con l'Ue in occasione venerdì scorso della prima riunione dell'Ecofin a Lussemburgo: 'L'intenzione è cercare ...

Governo : Cdm approva disegni Legge su rendiconto generale 2017 e assestamento di bilancio 2018 : Roma, 27 giu 21:20 - , Agenzia Nova, - Il Consiglio dei ministri, riunitosi oggi, ha approvato due disegni di legge su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni... , Com,

Governo : ok Cdm a disegni Legge rendiconto 2017 e assestamento bilancio 2018 : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2017, parificato dalla Corte dei conti nell’udienza a Sezioni riunite tenutasi il 26 giugno 2018, e all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci ...

Agcom al governo : ok al piano-frequenze ma ci sono criticità sull'attuazione della Legge di bilancio : L'Agcom ha approvato il nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze , Pnaf 2018, , secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018. Il Piano prevede 15 nuove reti digitali terrestri in ...

Pensione quota 100 e 41 forse in Legge di Bilancio - Di Maio : 'Ci stiamo lavorando' : Il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio ha rilasciato un'intervista a Il Sole 24 Ore riguardo i possibili sviluppi del mondo del lavoro e di come verra' modificato il Jobs Act. Tra le tante domande del giornalista, anche quella riguardante la Pensione quota 100 [VIDEO] e 41. In particolare, si chiede se il nuovo sistema pensionistico su base contributiva verra' inserito nella prossima Legge di Bilancio ...

