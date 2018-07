Lega Calcio | Basket e Pallavolo | tutti contro il “Decreto che vieta la pubblicità di

Decreto Dignità - Lega B preoccupata per l’impatto sul calcio italiano : Anche la Lega di Serie B si è unita alla Lega di A nell'esprimere preoccupazione verso le norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. L'articolo Decreto Dignità, Lega B preoccupata per l’impatto sul calcio italiano è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio Catania : risoluzione consensuale del Legame contrattuale con mister Lucarelli ed i suoi collaboratori : Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Cristiano Lucarelli, ringraziando l’intero staff tecnico alla

La Lega della Serie A contro il decreto Dignità : "Con il divieto di pubblicità delle scommesse svantaggi per il calcio italiano" : "Impedire alle aziende di questo settore di investire in promozione nel nostro Paese porterebbe svantaggi concorrenziali ai club italiani, dirottando all'estero i budget pubblicitari destinati alle nostre squadre". E' questa la presa di posizione della Lega Serie A sullo stop alla pubblicità delle scommesse previsto dal 'decreto Legge Dignità'. "Nel sottolineare la palese disparità rispetto alle altre nazioni in Europa e nel ...

I piani di Dazn per l'Italia : «Puntiamo a chi oggi guarda il calcio ilLegalmente» : James Rushton, ceo di Dazn, ha spiegato la strategia di ingresso nel mondo dei diritti tv del calcio in Italia.

Diritti tv : rush finale in Lega Calcio su Serie A : Ultime ore di trattative per i Diritti tv della Serie A. Negli uffici milanesi della Lega Calcio c’è stato un incontro – durato circa un’ora- tra l’ex numero uno di Infront Italia Marco Bogarelli, che sta lavorando al fianco di Mediapro, con i rappresentanti della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè, l’ad Marco Brunelli, l’avvocato Paolo Nicoletti e l’ad di Infront Luigi De Siervo. Quando Bogarelli ...

Il Var strumento straordinario e che ha cambiato il calcio italiano : la Lega di A promuove la tecnologia : Il Var è uno strumento straordinario che ha cambiato volto al campionato di Serie A, l’utilità viene riconosciuta anche dalla Lega A: “va oltre le aspettative. 397 partite (tra Serie A e Coppa Italia, ndr), 2023 check, 117 correzioni arbitrali. Un intervento ogni 3.39 partite. Minima interferenza per il massimo beneficio come auspicato ad inizio progetto. La percentuale di errori arbitrali sarebbe stata del 5,78% senza VAR. Con ...

Calciomercato - l'Inter guarda ai giovani : contatti per Bamba e Gonzalez. Puscas verso il Leganes : Non solo grandi nomi: l'Inter è al lavoro anche sul mercato dei giovanissimi. Due, in particolare, stanno tenendo impegnata nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra: Nicolas Gonzalez e Jonathan Bamba, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio vara trattative private - MediaPro rilancia : Bocciate le garanzie di MediaPro, la Lega Serie A archivia il contratto con gli spagnoli e apre una nuova fase per la vendita dei Diritti tv del campionato. Iniziano le trattative private, che nel minimo tempo (l'obiettivo è vendere il 13 giugno) devono fruttare il massimo ricavo possibile. Torna in corsa Sky, e sono un'incognita Perform, Tim e Mediaset. Il prezzo minimo è fissato a 1,1 miliardi di euro, 50 milioni in più ...

Mediapro - il presidente Roures critica la Lega Calcio : 'Ha chiesto garanzie mai viste altrove' : 'Ci chiedono un tipo di garanzie che nessuno ci aveva mai richiesto né qua in Spagna, né in Francia, né per la Champions League, né in nessun altro posto'. Così il presidente di Mediapro, Jaume Roures,...

Italia - Fabbricini : 'Candidato Lega è opportuno per il bene del calcio' : 'Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio ...

La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio : L’assemblea della Lega Serie A – l’organo che governa la massima divisione del campionato di calcio italiano – ha deciso di rescindere il contratto firmato lo scorso febbraio con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di The post La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio appeared first on Il Post.

Diritti tv - la Lega Calcio rompe con Mediapro : i club di Serie A votano all’unanimità la rescissione del contratto : L’infatuazione del pallone italiano per la Spagna è durata appena tre mesi. Con Mediapro è finita: la Lega Calcio ha rotto il contratto con la società di Barcellona che si era aggiudicata i Diritti tv del campionato per la cifra record di 1,05 miliardi di euro ma non aveva depositato le garanzie finanziarie. A costo di prendere meno soldi ma almeno sicuri, la Serie A tornerà presto a Sky. La risoluzione è stata votata all’unanimità: stavolta ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio si conta - MediaPro appesa a un filo : C'è ottimismo nel fronte che spinge per la risoluzione del contratto con MediaPro, ma è ancora incerto l'epilogo dell'assemblea della Lega Serie A chiamata oggi pomeriggio (alle 15) a esprimersi per la terza volta in una settimana sul rapporto con gli spagnoli. Al gruppo dei 10 club, guidati da Juventus e Roma, che vogliono chiudere subito con l'intermediario indipendente, riprendersi i Diritti tv del campionato e riaprire la ...

Calcioscommesse - combine nel girone C di Lega Pro tra il 2015 ed il 2016 : 38 indagati - ci sono calciatori ed allenatori [NOMI e DETTAGLI] : Calcioscommesse, emergono nuovi dettagli sulle presunte “combine” calcistiche nel girone C di Lega Pro tra il 2015 e il 2016 per otto partite disputate dall’Acr Messina, nomi eccellenti tra cui l’ex calciatore Arturo Di Napoli e l’ex vice presidente dell’Acr Messina Pietro Gugliotta. Nel corso dei due anni di indagine il sostituto Francesco Massara ha iscritto nel registro degli indagati 38 persone: calciatori, allenatori, dirigenti sportivi, ...