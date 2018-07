Le serie tv di Fox - Sky - Netflix - Infinity e TIMVISION al Festival delle serie Tv di Milano : Quattro giorni di incontri, panel, proiezioni attendono gli appassionati di Serie tv a ottobre a Milano: dall'11 al 14 ottobre, presso il centro polifunzionale di Santeria Social Club, si svolgerà il FeST - Il Festival delle Serie Tv. La macchina produttiva è attualmente all'opera per soddisfare il palato degli amanti della serialità che si riverseranno a Milano ed iniziano già ad emergere i primi dettagli per stuzzicare l'interesse dei ...

Diletta Leotta conduce Il Contadino cerca moglie 4/ Dalla serie B su Sky Sport allo show di Fox Life : Diletta Leotta sarà la conduttrice de Il Contadino cerca moglie 4. TvBlog lancia l'indiscrezione e svela che il volto di SkySport è pronto ad esordire su Fox Life(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Da Lethal Weapon 3 a The Resident 2 e 9-1-1 : annunciate le date delle première delle serie FOX : Il pubblico italiano è da poco rimasto orfano dell'accoppiata formata da Riggs e Murtaugh ma, a quanto pare, negli Usa è tutto pronto per Lethal Weapon 3. Già nei giorni scorsi vi abbiamo svelato alcuni dettagli sulla nuova stagione che partirà con un ordine di episodi dimezzato (forse per testare l'effetto dell'assenza di Clayne Crawford) e con alcuni cambiamenti nel cast che lasceranno i fan a bocca aperta. Proprio nelle scorse ore, FOX ha ...

Russell Crowe debutta in tv : sarà il fondatore di Fox News Roger Ailes in una miniserie di Showtime : Showtime ha ordinato una miniserie per raccontare l'ascesa di Fox News, e avrà una star del cinema come protagonista: sarà l'attore Russell Crowe, al suo primo ruolo televisivo da regular, a dare il volto all'ex controverso capo del network Roger Ailes. La serie sarà composta di otto episodi e si intitolerà The Loudest Voice in the Room, come l'omonimo libro di Gabriel Sherman su cui è basata. Il premio Oscar per Il gladiatore sarà quindi ...

Lucifer è salvo - Netflix ordina la quarta stagione della serie cancellata da FOX : Il signore degli inferi è salvo. Senza alcuna implicazione mistico-religiosa, Netflix ha ordinato la quarta stagione di Lucifer, superando al fotofinish Amazon che sembrava molto interessata, visto quanto aveva dichiarato nei giorni scorsi la presidente degli Amazon Studios Jennifer Salke. Proprio quando stavano per scadere le opzioni sui contratti degli attori, che avrebbero reso quindi quasi impossibile un salvataggio, Netflix ha ...

Lucifer cancellata - niente quarta stagione per la serie Fox con Tom Ellis : Lucifer cancellata: la serie con protagonista Tom Ellis e Lauren German non avrà una quarta stagione. Il network Fox continua la mattanza iniziata nella giornata di ieri quando ha decretato la fine di tre comedy, tra cui la più amata, Brooklyn Nine-Nine. Ad annunciare la notizia è Tom Ellis stesso, che con grande rammarico condivide con i fan il suo dispiacere con un semplice messaggio su Twitter. A ruota, si sono espressi anche il creatore ...