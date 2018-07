Le Nike Air Jordan disegnate da Anna Wintour

gqitalia

(Di giovedì 19 luglio 2018) Sebbene, forse, non la vedremo mai con indosso un paio di Airne ha disegnata una. O meglio ha collaborato con il team diper la realizzazione di una limited edition di sneakers Air. La capsule collection comprende due modelli: le Air1, caratterizzate da una zip anteriore, che saranno disponibili – in rosso o bianco – dal 21 luglio, e le Air3 SE – disponibili in rosso o nero – che arriveranno il 7 settembre e che sono ispirate ai completi in tweed di Chanel e agli iconici occhiali da sole di. Entrambi i modelli sono dotate di targhetta Edited by Vogue e della sigla “AWOK”, che sta per “Okay”. Entrambi i modelli sono custoditi in una preziosa ed esclusiva scatola realizzata ad hoc per il progetto.