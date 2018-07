Le email di lavoro maleducate fanno male ai dipendenti e alle loro famiglie

vanityfair

: RT @riccardopolesel: Osservatorio Statistico 2018: il racconto di un anno di Email Marketing. - MailUp : RT @riccardopolesel: Osservatorio Statistico 2018: il racconto di un anno di Email Marketing. - arcanodavvero : RT @i_poteri_forti: A volte le “Situazioni complesse di segreteria” sono così complesse che non giri al capo le email su Muraro indagata e… - man_in_bluff : RT @i_poteri_forti: A volte le “Situazioni complesse di segreteria” sono così complesse che non giri al capo le email su Muraro indagata e… -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Lediscortesisicuramentea chi le riceve, ma anche aifamiliari, e incidono negativamente pure sulla produttività. Per dimostrarlo, due ricercatori dell’università dell’Illinois a Urbana-Champaign e della Johannes Gutenberg di Mainz, in Germania, hanno svolto uno studio scientifico e hanno scoperto che i messaggiducati, ma anche quelli non urgenti contrassegnati come di alta priorità e quelli con richieste urgenti che vengono spediti all’ultimo, hanno un effetto a catena che va oltre l’ambiente di. Lo ha spiegato YoungAh Park, che ha coordinato lo studio, pubblicato sul Journal of Organizational Behaviour. «Le persone che ricevono un numero maggiore dio semplicemente sgarbate tendono a essere più tese alla fine della giornata lavorativa. L’inquietudine può manifestarsi in diversi modi, con sintomi fisici, ad ...