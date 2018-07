Le Deva Video | portano “L’estate tutto l' anno” in piazza del Popolo Wind Summer

La grandinata di Lunedì 15 Luglio a Pesaro : una delle più Devastanti della storia d’Italia. Danni gravissimi [FOTO e VIDEO] : 1/7 Pesaro ...

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio Devastante a Roma - tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Maltempo USA - Devastante tornado si abbatte su un’area camper : muore neonato di 7 giorni - decine di feriti [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - tornado si abbatte sul litorale di Roma a Torvajanica : Devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [FOTO e VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...

Maltempo - tornado si abbatte sul litorale di Roma a Torvajanica : Devastato stabilimento balneare - bagnanti in fuga [VIDEO] : Paura pochi minuti fa sulla spiaggia di Torvajanica, sul litorale a Sud di Roma tra Ostia e Anzio dove due tornado hanno interessato la costa Romana. Uno dei tornado ha raggiunto la costa e si è abbattuto proprio su uno stabilimento balneare, letteralmente devastato con ombrelloni e lettini sventrati sollevati per decine di metri nell’aria dalla furia dei venti superiori ai 150km/h. Centinaia di bagnanti in fuga per un fenomeno ...

Mondiali Russia - vergogna hooligans : Devastato un negozio Ikea [VIDEO] : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni ma anche episodi spiacevoli come quello riguardante gli hooligans, situazione da condannare dopo la vittoria dell’Inghilterra contro la Svezia, successo che ha portato a raggiungere la semifinale contro la Croazia. Alcuni tifosi hanno invaso l’Ikea e devastato i negozi con danni notevoli alla mobilia in vendita all’interno. Un episodio assolutamente da condannare. Ecco il ...

Hooligan Devastano Ikea a Londra / Video - dopo Inghilterra-Svezia follia nel negozio : Hooligan devastano Ikea a Londra, Video: dopo Inghilterra-Svezia scoppia la follia in un negozio del famoso marchio svedese. Le immagini fanno il giro del mondo, in arrivo penalizzazioni?(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:42:00 GMT)

Vergogna hooligans : l’Inghilterra batte la Svezia? Allora Devastiamo l’Ikea… [VIDEO] : I tifosi dell’Inghilterra hanno devastato un negozio Ikea nella periferia di Londra dopo la vittoria contro la Svezia I tifosi dell’Inghilterra hanno davvero esagerato, ancora una volta. L’alcol e l’euforia fanno brutti scherzi, com’è accaduto ieri dopo la vittoria contro la Svezia ai Mondiali di Russia 2018, vittoria valsa la semifinale contro la Croazia. Alcuni tifosi non proprio educati, hanno invaso ...

Scommesse - quando il portavoce 5 stelle Casalino difenDeva in tv il gioco on line Video : Rocco Casalino, oggi portavoce del Movimento 5 stelle e del premier Giuseppe Conte, qualche anno fa difendeva a spada tratta in tv il gioco on line in una trasmissione televisiva in onda su Betting ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Trentino : Dolomiti in ginocchio - Moena Devastata [FOTO e VIDEO LIVE] : Una disastrosa alluvione sta colpendo in queste ore le Dolomiti, in Trentino. Sono caduti ben 135mm di pioggia a Moena, la località più colpita, ma anche 48mm a Padergnone, 40mm a Vigo di Fassa, 33mm a Predazzo, 25mm a Cortina d’Ampezzo, 23mm a Trento. La grandine ha colpito Moena e la Val di Fassa in modo ...

Maltempo - violentissimi temporali sulle Alpi : Moena Devastata da una “bomba d’acqua e grandine” [FOTO e VIDEO LIVE] : Una violentissima bomba d’acqua e grandine ha colpito Moena nel primo pomeriggio: nella note località trentina sono caduti 80mm di pioggia e grandine, e il suolo è completamente imbiancato. La temperatura, che alle ore 14:00 era di ben +24,2°C, è crollata agli attuali +9,1°C perdendo oltre 15°C in meno di due ore a causa del nubifragio. Maltempo, “bomba d’acqua e grandine” a Moena: le immagini [VIDEO] L'articolo ...

Fallout 76 : un video ci mostra la Devastante potenza dei missili nucleari : Fallout 76, come ormai saprete, sarà un gioco molto particolare che si discosterà dai classici titoli della famosa serie. Saranno parecchie le novità e molti fan storici sono preoccupati che l'esperienza tipica di Fallout venga in qualche modo "intaccata".A tal proposito e per mostrare le caratteristiche di Fallout 76, ecco che Bethesda sta pubblicando alcuni filmati dedicati a vari aspetti del gioco. Ad esempio, nella giornata di ieri, abbiamo ...

Hawaii : il cratere in cima al vulcano Kilauea continua a sprofondare - l’eruzione dalla fessura numero 8 è ancora Devastante [FOTO e VIDEO] : 1/25 Credit: USGS ...

Carlos Moya e quel retroscena da gamer con Nadal : “ecco cosa gli facevo fare quando perDeva ai videogiochi” : Carlos Moya ha raccontato un simpatico retroscena legato a Rafa Nadal e le loro sfide ai videogiochi con tanto di… penitenze Il successo di Rafa Nadal, quello legato particolarmente agli ultimi anni di carriera, nei quali è riuscito a rimettersi in forma dopo un complicato infortunio al polso, è anche merito di Carlos Moya. L’ex tennista spagnolo, attualmente nello staff di Nadal, non ricopre solo un ruolo da coach ma con Rafa ha ...