Le case chiuse durante il fascismo | come funzionavano?

Prostituzione a Ragusa - chiuse altre due case del sesso in via Comitini : chiuse a in via Comitini a Ragusa dalla Squadra Mobile altre due case del piacere nell'ambito della terza fase dell'operazione Alto Impatto.

Incendio a est di Manchester - il fuoco dilaga nella brughiera : case evacuate e scuole chiuse : Stato di emergenza nel Regno Unito per un Incendio divampato nella brughiera (Saddleworth Moor) fra le propaggini rurali della Grande Manchester, in Inghilterra, dove decine di vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme alimentate anche dalle alte temperature e dalla scarsa umidità. Sono state evacuate una cinquantine di case in via precauzionale e sono state chiuse due scuole. La paura è stata tanta nelle scorse ore in alcuni ...

Matteo Salvini riapre le case chiuse e tassa le prostitute : Matteo Salvini propone di “regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le case chiuse. Ne sono sempre

Emilio Fede : "Alle prossime elezioni correrò col mio movimento : legalizzeremo case chiuse e droghe leggere" : "Alle prossime elezioni correrò anche io, con il mio movimento 'Uno di voi'. legalizzeremo la prostituzione, riapriremo le case chiuse. In Svizzera lo fanno, non crea scandali anzi contribuisce all'ordine pubblico che manca. Sarò contro l'invasione degli stranieri e degli extracomunitari, ne ho le palle piene. legalizzeremo le droghe leggere. Sono tra la gente, contro la casta. Nei prossimi giorni organizzerò un pizza e ...

Razzi vuole candidarsi con Salvini. "Riapriremo le case chiuse per il bene del Paese" : A modo suo, l'ex parlamentare di Forza Italia Antonio Razzi era diventato uno dei politici italiani più popolari. Non poteva fare una passeggiata senza venire subito assediato da orde di fan, spesso giovani, che gli chiedevano un selfie. Ebbene, dopo la delusione della mancata ricandidatura tra le file degli azzurri, il pirotecnico ex senatore, noto per i suoi exploit sopra le righe, è pronto a tornare sulla scena, ...

Razzi : “Mi candido con la Lega - io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene del Paese” : L'ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, annuncia che è pronto a ricandidarsi con la Lega alle prossime elezioni, dopo la delusione delle liste del 4 marzo in cui non è stato inserito. E Razzi ha già un progetto da realizzare: "Io e Salvini riapriremo le case chiuse per il bene del Paese e per il bene di tutti".Continua a leggere