Lazio | Rossi lascia il ritiro di Auronzo e va in prestito al Lucerna

Lazio - Rossi lascia il ritiro di Auronzo : va in prestito al Lucerna : Il ritiro di Auronzo di Cadore per Alessandro Rossi finisce qui. Dopo cinque giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo, il bomber della Lazio classe '97, reduce da una stagione in prestito alla Salernitana,...

Lazio-Auronzo 20-0 : incontenibile il giovane Rossi - che firma 7 reti : Inzaghi presenta una Lazio molto sperimentale al debutto stagionale contro l'Auronzo. Nel 20-0 finale brilla Alessandro Rossi, ex bomber della Primavera e reduce da una stagione in penombra con la ...

Lazio - Rossi forza sette : finisce 20-0 contro l'Auronzo : Più un allenamento che un'amichevole impegnativa. Si gioca ad una sola porta sul campo Zandegiacomo: la Lazio batte l'Auronzo, squadra dilettantistica locale, davanti a circa 500 tifosi, e continua a ...

Calciomercato Lazio - Inzaghi ha scelto il prossimo acquisto : i dettagli : Calciomercato Lazio - Il quadro della situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro, come riporta il Corriere dello Sport. Inzaghi ritiene il 'Papu' rimane la prima scelta, anche se in ...

Allerta Meteo Lazio : in arrivo temporali nelle prossime ore - criticità “gialla” : Dal pomeriggio di oggi, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forte raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità codice Giallo (ordinaria) per rischio idrogeologico per ...

Lazio - Leiva : "Prossima stagione importante per noi" : Il centrocampista biancoceleste torna sulla mancata qualificazione in Champions: "È stato molto frustrante. Abbiamo lavorato duramente e avremmo meritato di qualificarci per la buona stagione"

MotoGp - clamorosa riveLazione di papà Graziano su Valentino Rossi : Il campionato di MotoGp sta regalando grandi emozioni, Marc Marquez è il favorito alla vittoria finale ma Valentino Rossi è subito alle spalle con l’intenzione di rosicchiare punti nelle pRossime gare. Nel frattempo arrivano dichiarazioni a sorpresa di papà Graziano e che riguardano proprio il Dottore come riporta corsedimoto.com: “titolo mondiale? Ha la possibilità di giocarselo quest’anno, credo ce l’avrà anche l’anno ...

MotoGp - sorprendente riveLazione di Graziano Rossi : “il futuro di Vale? Dopo il 2020 continuerà a correre - ma…” : Il padre di Valentino Rossi ha parlato del futuro del figlio, svelando che continuerà a correre con le auto dal 2021 Il sogno di conquistare il decimo titolo mondiale e un futuro ancora tutto da scrivere, Graziano Rossi non ha dubbi su quelle che saranno le scelte di suo figlio Valentino. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il Dottore continuerà a correre anche Dopo il 202o, anno in cui scadrà il contratto con la Yamaha. Corse sì, ma in macchina come ...

Emma canta La nostra reLazione di Vasco Rossi (video) : “Tutte le strade portano a te” : Emma canta La nostra relazione di Vasco Rossi pubblicando un video sui suoi canali ufficiali. L'artista salentina continua quindi a mostrare la sua affezione per il rocker di Zocca che ha raggiunto durante una delle tappe dell'ultimo tour che ha tenuto allo Stadio Olimpico di Roma. Il brano scelto è uno dei grandi classici del repertorio del Blasco, anche se fortunatamente ancora poco obsoleto rispetto a tanti altri più sfruttati sotto ...

In prossimità dell’estate “DepiLazione total body” per lei - ma sempre più anche per lui : Addio a petti villosi di Tom Sellek o Sean Connery, il nuovo ideale di maschio prevede un look sempre meno macho, ma con depilazione su petto, schiena e perché no, anche all’inguine. Una moda forse? Una tendenza in espansione nei paesi più moderni,e sempre più in ascesa tra i giovani. che hanno nei loro idoli del calcio, da sempre esempi dei ragzzini e ragazzi. Se nel deserto le motivazioni erano riconducibili all’igiene, nei Paesi ...

In prossimità dell’estate “DepiLazione total body” per lei - ma sempre più anche per luiAdd : Addio a petti villosi di Tom Sellek o Sean Connery, il nuovo ideale di maschio prevede un look sempre meno macho, ma con depilazione su petto, schiena e perché no, anche all’inguine. Una moda forse? Una tendenza in espansione nei paesi più moderni,e sempre più in ascesa tra i giovani. che hanno nei loro idoli del calcio, da sempre esempi dei ragzzini e ragazzi. Se nel deserto le motivazioni erano riconducibili all’igiene, nei Paesi ...

Turismo congressuale - Convention Bureau Roma e Lazio : prossimi al traguardo dei 120 soci : Fissata al 22 giugno la scadenza per le adesioni, la prossima a settembre. Raggiunta quota 104 per gli eventi in cantiere fino al 2024 E’ datata 22 giugno la deadline per la terza finestra associativa 2018 del Convention Bureau Roma e Lazio, organismo costituito dai big player del Turismo congressuale con l’impulso di Roma Capitale e della Regione Lazio. Prossima scadenza per nuove associazioni, quella di settembre. A quasi un anno dalla sua ...

Sarri e la riveLazione agli amici : “ecco cosa farò l’anno prossimo” : Maurizio Sarri alle prese con importanti decisioni per la propria carriera, sarà una lunga estate per il tecnico ex Napoli Il futuro di Maurizio Sarri è una delle incognite ancora irrisolte di questa prima parte di calciomercato. Il tecnico ormai ex Napoli, è stato accostato a diversi top club europei, dal Chelsea al Real Madrid, sino al Tottenham in caso d’addio di Pochettino. Al momento però nulla di fatto, ed il Corriere del Mezzogiorno ...

Le statistiche del Var in Serie A : 0 - 89% di errori - calano rossi e simuLazioni : Lega Serie A e Figc promuovono il primo anno di Var: tutti i numeri in un report pubblicato oggi. L'articolo Le statistiche del Var in Serie A: 0,89% di errori, calano rossi e simulazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.