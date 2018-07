Lazio | amichevole con l’Arsenal il 4 agosto

calcioweb.eu

: ?? Abbiamo una nuova data da dover cerchiare sul calendario! ?? Sabato 04.08 affronteremo l’@Arsenal per un test mat… - OfficialSSLazio : ?? Abbiamo una nuova data da dover cerchiare sul calendario! ?? Sabato 04.08 affronteremo l’@Arsenal per un test mat… - DiMarzio : #Lazio, ufficializzata l'amichevole con l'#Arsenal ?? - DiMarzio : 7 gol nel test amichevole di ieri e adesso il #Lucerna: #Rossi dice arrivederci alla #Lazio?? -

(Di giovedì 19 luglio 2018)di lusso per lache il prossimo 4a Stoccolma affronterà l’Arsenal. La squadra di Simone Inzaghi prima di affrontare il ritiro in Germania, incontrerà dunque i gunners del neo tecnico spagnolo Unai Emery per un test di lusso. La partita è in programma alle ore 20. (AdnKronos)L'articolocon l’Arsenal il 4CalcioWeb.