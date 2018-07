Lavoro - solo un quarto dei disoccupati italiani si rivolge ai Centri pubblici per l'impiego : In Italia urge un miglioramento dei servizi pubblici per l'impiego , per garantire una maggiore efficienza nell'incontro tra domanda ed offerta di Lavoro. E' quanto emerge dall'audizione del ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2018 : nuovi posti di Lavoro per macchinisti e non solo - al via le candidature - : Oltre a macchinisti e capitreno il gruppo dovrebbe assumere anche 900 Addetti alla Manutenzione e alla Circolazione, insomma si tratta di un piano davvero molto importante che impatterà sul mondo del ...

Vittorio Feltri su Di Maio : il ministro del Lavoro è solo un magliaro : Mi dispiace che Salvini annuisca davanti all' ipotesi di penalizzare individui perbene a vantaggio dei lazzaroni incapaci di svolgere qualsiasi attività nel mondo della produzione. Non parlo per me: ...

Brexit - Theresa May chiude già le frontiere : "Solo professionisti - stop agli europei in cerca di Lavoro" : La premier interviene dopo le eclatanti dimissioni dal suo governo per la linea "morbida" intrapresa con la Ue. "Accoglieremo sempre - aggiunge - i professionisti qualificati ma, per la prima volta da decenni, avremo il pieno controllo dei nostri confini".

Filomena Pucci : «Felici al Lavoro? Solo se c’è passione» : Le parole d’ordine per essere felici sono «fiducia», «focalizzazione» dell’obiettivo e «ascolto» della propria bambina interiore. Filomena Pucci, per gli amici Filo, queste regole le ha fatte diventare prima una ragione di vita e poi lo stimolo professionale che le era mancato. Da giornalista a scrittrice il passo non è stato breve come ci si potrebbe aspettare e Filomena lo racconta con femminile minuziosità nella nuova fatica letteraria ...

Il decreto Dignità è solo una pezza. Al mercato del Lavoro serve una modifica strutturale : di Nicola Sorgi Il decreto Dignità, sbandierato come un “colpo mortale al Jobs Act”, in realtà delude le aspettative proprio sul tema cruciale, quello del precariato. E non perché le misure proposte non siano giuste: il problema è la modalità con cui si è deciso di agire sul mercato del lavoro. Invece di cancellare veramente il Jobs Act, per proporre una vera riforma che garantisca stabilità e riesca a far fronte ai cambiamenti delle tipologie ...

'Nessuno segna da solo' - La Rua cantano il Lavoro di squadra : "Insieme a Dario Faini abbiamo fatto un grande lavoro di oltre un anno, con il continuo obiettivo di raffinare l'immaginario poetico e di permettere agli ascoltatori di vivere comodi in un mondo ...

Calenda : “Salvini simbolo del popolo? Io Lavoro da quando ho 18 anni - lui ha fatto solo politica. Chi è davvero élite?” : “Io vengo considerato l’élite e Salvini il popolo. Io lavoro da quando ho 18 anni, Salvini ha fatto solo il consigliere comunale e l’europarlamentare. Certo, anche fare politica è un lavoro, ma se ci vai. Se tu non vai all’Europarlamento e ti prendi 20mila euro al mese, un problema ce l’hai. Chi è élite? Io o Salvini?”. E’ una delle stoccate dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ...

Il tribunale di Milano condanna Autogrill : “Il Lavoro festivo è solo volontario - non obbligatorio” : Il lavoro festivo non può essere obbligatorio. A riconoscere il diritto è una sentenza del tribunale civile di Milano basata sul ricorso di due lavoratrici contro la società Autogrill. Secondo i giudici milanesi, è giusto riconoscere "il diritto soggettivo delle lavoratrici ad astenersi dal lavoro nelle festività" e dunque non è possibile obbligare un dipendente a lavorare nelle feste comandate contro la sua volontà.Continua a leggere

Dl dignità - Gentiloni : solo ostacoli per Lavoro e investimenti : Roma, 3 lug. , askanews, 'Dopo un mese di annunci rocamboleschi il mini decreto di ieri non favorisce gli investimenti in Italia e il lavoro di qualità. Introduce soltanto ostacoli per lavoro e ...

Lavoro : proprio oggi i nuovi dati Istat. Disoccupazione in discesa - tra gli assunti solo 1 su 100 fisso : A maggio il tasso di Disoccupazione scende al 10,7%, in calo di uno 0,3. discesa più significativa per i giovani fra i 15 e i 24 anni dove il calo è di 1 punto; la Disoccupazione qui si attesta al 31,...

Lavoro - stop alle buste paga in contanti : solo pagamenti tracciabili : Dal primo luglio scatta il provvedimento previsto dalla legge di Bilancio. Le retribuzioni andranno corrisposte via bonifico, con pagamento elettronico, allo sportello o con assegni