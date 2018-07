Lavoro | Inps | in 5 mesi +70mila contratti stabili | +45 | 7% su anno

Cumulo gratuito INPS per i Consulenti del Lavoro e Commercialisti : Novità in tema pensioni. Si sbloccano le domande in pendenza di Cumulo gratuito INPS presentate da Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti. Infatti, il 10 luglio scorso gli Enti di previdenza delle due professioni, Enpacl (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del lavoro) e il Cnpadc (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti), e l’INPS hanno finalmente firmato la convenzione che dà la ...

"Di Maio sapeva tutto dei posti di Lavoro a rischio". Boeri adesso promette di non lasciare l'Inps : Ma insomma, la “manina” esiste o no? Chi ha inserito nel Decreto Dignità la cifra dello scandalo, quella degli ottomila posti di lavoro a rischio all’anno: un oscuro sabotatore o un servitore dello Stato cui il dato è giunto per le vie più normali e ufficiali? La Stampa oggi rivela: nessun complotto, era tutto chiaro e accertabile. Tanto che Luigi Di Maio, ministro del lavoro oltre che vicepresidente ...

Decreto Dignità - Di Maio già conosceva le stime dell'Inps sugli 8mila posti di Lavoro in meno : ROMA - Nessuna manina. Perché le stime dell'Inps sul Decreto Dignità - 8mila lavoratori in meno all'anno per i prossimi dieci - erano nella casella mail di Lugi Di Maio già da molti giorni. Da una ...

Caro Di Maio - hanno ragione Inps e Ragioneria dello Stato il decreto dignità fa perdere posti di Lavoro : Caro Direttore , la relazione tecnica al decreto dignità è corretta, con qualunque governo Inps e ragioneria dello Stato avrebbero dovuto produrre una relazione tecnica di quel tipo con una perdita di ...

Pensioni e Lavoro - sale la tensione : è scontro tra Governo e Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ed il welfare ad oggi 16 luglio 2018 vedono accendersi lo scontro tra Governo e Inps in merito alle stime relative al decreto dignita'. Le dichiarazioni che si sono suste nelle scorse ore paventano infatti un vero e proprio scontro istituzionale, che non sembra potersi risolvere nel breve periodo e che desta non poche preoccupazione visti gli obiettivi ambiziosi proposti in campagna elettorale. Dal reddito di ...

Decreto dignità Di Maio e Tria contro Boeri : 'Inattendibili stime Inps su posti di Lavoro' : Oggi, in una nota congiunta, il ministro dell'economia giovanni Tria e Di Maio scrivono che "la manina non va ricercata nell'ambito del ministero dell'economia". Fonte della stima sarebbe l'Inps e ...

Di Maio smentisce gli 8mila posti di Lavoro in meno : numeri non miei | Ministro Tria : 'Stime Inps prive di basi' : Sempre dal ministero dell'Economia specificano che la Ragioneria generale dello Stato prende atto dei dati riportati nella relazione per valutare oneri e coperture. Padoan: "Respingo insinuazioni su ...

Lavoro - ora il governo attacca le stime Inps e Tria smentisce la Ragioneria : Anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria va alla ricerca della “manina”, evocata dal vicepremier Luigi Di Maio, che avrebbe infilato nella relazione tecnica al decreto Lavoro le...

Consulente del Lavoro truffava l'INPS - scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza : Chieti - Scoperta truffa all’INPS per € 30.000. Consulente del lavoro architetta sistema di frode per evitare il pagamento dei contributi assistenziali e con la complicità di alcuni dipendenti, simula licenziamenti per garantirsi anche le indennità di disoccupazione. I militari della Compagnia di Lanciano, su specifiche direttive impartite dalla locale Procura della Repubblica, hanno scovato uno studio professionale ubicato in Val di ...

Un valido aiuto ai lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate da Ministero del Lavoro e Inps : Il 6 luglio entrerà in vigore il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 sulla tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 (pubblicato sulla G.U. n. 142 del 21 giugno 2018), che introduce misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e un particolare ...

Inps - Boeri tiene il punto : il sistema pensionistico non tiene senza nuovi massicci innesti di Lavoro regolare : Botta e risposta fra il Presidente dell'Inps e il ministro dell'Interno. 'Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati e di giovani con meno di ...

Pensioni - secondo l'Inps il sistema si regge sul Lavoro degli immigrati : Gli immigrati che lavorano restano cruciali per la sostenibilità del sistema Pensionistico. Lo ribadisce l'Inps nel rapporto annuale sottolineando come le previsioni sulla spesa indicano che anche...

Secondo l'Inps il sistema pensionistico si regge sul Lavoro degli immigrati : Gli immigrati che lavorano restano cruciali per la sostenibilità del sistema pensionistico. Lo ribadisce l'Inps nel rapporto annuale sottolineando come le previsioni sulla spesa indicano che anche...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Di Maio : “Con l'Inps a Lavoro per aumentare le minime. Ecco come” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo PENSIONI. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:50:00 GMT)