L’auto prende il volo e gira su sé stessa | incidente pazzesco nel parcheggio con finale

(Di giovedì 19 luglio 2018) Lo spettacolareè stato immortalato dalle telecamere di sicurezza installate neldi un fast food in Alabama Le telecamere di sicurezza installate neldi un fast food in Alabama hanno immortalato untanto spettacolare, quanto incredibile che per fortuna non ha avuto conseguenze drammatiche. Nel filmato si vede una vettura uscire di strada ere il, per poi roteare su sé. Nonostante il terribile e fragoroso impatto, pochi secondi dopo l’si vede l’autista della vettura coinvolta uscire frastornato, ma con miracolosamente con le proprie gambe. L'articoloilsu sénelconmiracoloso VIDEO SPORTFAIR.