Laura Castelli | figuraccia in Commissione Bilancio La grillina nel panico non risponde

Laura Castelli - la tragica figuraccia : la sottosegretaria grillina scorda l'apostrofo ed esulta per un corso online : La seconda, il fatto che un sottosegretario all'Economia abbia trovato del tempo per completare un corso online sui bilanci e lo sbandieri sui social. Ecco in che mani siamo finiti...

Governo - verso la manovra correttiva da 10 miliardi. Laura Castelli - il caos tra M5s e Lega : Ma se avevamo dubbi sul presidente del Consiglio ci ha pensato l' onorevole grillina Laura Castelli, viceministro all' Economia, a gelare i contribuenti. 'Una manovra correttiva? 'Non lo so, perchè ...

Reddito di Cittadinanza - la grillina Laura Castelli : 'Non lo faremo nel 2018' : La voce era già nell'aria da giorni, ma a dare il colpo di grazia al Reddito di Cittadinanza ci ha pensato la viceministro all'Economia Laura castelli. Nel 2018 , e mancano sei mesi alla fine dell'anno, il Reddito di Cittadinanza non lo vedremo . Il governo ha deciso di metterlo in agenda solo per il 2019 , e questo potrebbe ...

Laura Castelli : "Non spaventiamo le famiglie - faremo calare il debito" : Dopo la decisione della BCE di ridurre l'acquisto di titoli di Stato a partire da settembre e di chiudere il quantitative easing a fine anno, "la volontà politica di riduzione del debito è sempre più necessaria. Non si devono spaventare famiglie e imprese" perché la politica del governo ne è consapevole. Lo ha detto la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, intervenendo a Radio anch'io e spiegando che il ...

Laura Castelli - la grillina con laurea triennale in economia aziendale diventa sottosegretaria : Lei che in curriculum vanta appena una laurea triennale , neanche quinquennale, in economia aziendale, è alla fine riuscita ad avere una poltrona da sottosegretario al ministero dell'economia.

Il Cdm nomina 45 viceministri e sottosegretari : Laura Castelli vice all’Economia - Galli al Mise : «Sono 45» le nomine decise dal Consiglio dei ministri per i viceministri e sottosegretari di Stato. I viceministri sono «sei» e «trentanove» sono invece i sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Cdm....

Governo italiano sempre più dauno : Laura Castelli è viceministro dell'Economia : Mamma siciliana, laureata in economia aziendale, è a Rocchetta Sant'Antonino, dov'è nato il papà, che Laura Castelli trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza, legata soprattutto a suo nonno che nella scorsa estate ha ...

Laura Castelli - lo scippo alla Lega : dramma istituzionale - che poltrona le danno : ... finito al colLega di partito Danilo Toninelli , un po' meno No Tav di lei, , pare la grande favorita per un ruolo di altrettanto peso, quello di viceministro dell'Economia , ruolo fondamentale ...

Laura Castelli a Sky TG24 : 'Confindustria si fidi del nuovo governo' - : La deputata M5s, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha commentato così le dichiarazioni del presidente degli industriali Vincenzo Boccia. È poi intervenuta sul tema immigrazione: "Ci sono ong ...

"Lo spread sale perché la Bce compra meno Btp e Mattarella ha prodotto incertezza". Intervista a Laura Castelli (M5S) : La Bce di Mario Draghi sta comprando meno titoli italiani, allentando il Quantitative Easing, mentre Sergio Mattarella ha gettato il Paese nell'incertezza politica. Sono queste le cause dell'aumento repentino dello spread, secondo Laura Castelli. Uno dei luogotenenti più stretti di Luigi Di Maio, Castelli ha seguito l'intera trattativa per la stesura del contratto di governo. Ed è fin dal suo ingresso in Parlamento, cinque anni fa, ...

Laura Castelli vice di SavonaLa carta per sbloccare lo stallo Salvini : "Io non mi arrendo" : Ore di febbrili trattative per trovare l'ultima mediazione sulla squadra di governo. Il M5s lanciano Laura Castelli come vice di Savona per convincere Mattarella. Conte pronto a tornare al Colle Segui su affaritaliani.it

Governo : Laura Castelli sarà la vice di Savona : Secondo quanto si apprende da autorevoli fonti M5S, dovrebbe essere la deputata Laura Castelli la vice di Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Il tutto per uscire dalla situazione di stallo ...

Governo - il tentativo del M5s per sbloccare lo stallo : “Laura Castelli vice di Paolo Savona all’Economia” : L’ultima carta per tentare di sbloccare lo stallo ha impresso il volto di Laura Castelli. Sarebbe la deputata del Movimento 5 stelle a dover affiancare come vice Paolo Savona al ministero dell’Economia. Secondo l’agenzia Adnkronoso, è questa la soluzione elaborata da Luigi Di Maio per uscire dallo stand by dovuto ai “veti” del Quirinale sull’economista sardo fortemente voluto da Matteo Salvini in via XX ...

Laura Castelli - "gola profonda" M5s/ "Deputati lobotomizzati - Di Maio schiavo del gossip" : Laura Castelli, "gola profonda" M5s: deputata al centro dello scandalo pentastellato del libro Supernova, è lei la fonte interna degli autori Biondo e Canestrati(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:18:00 GMT)