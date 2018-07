L' audizione tragicomica della ministra per caso

ilgiornale

(Di giovedì 19 luglio 2018) Doveva essere l'occhio vigile del Movimento sulle mosse di via XX Settembre. Una sorta di commissario politico, voluto da Luigi Di Maio per tenere a bada Giovanni Tria, ministro dell'Economia che i Cinque stelle guardano con un misto di diffidenza e sospetto. Un mese dopo la sua nomina a viceministro, invece, nella commissione BilancioCamera Laura Castelli si esibisce in una performance che definire infelice è un eufemismo. Durante la seduta sul rendiconto finanziario, infatti, all'incalzare delle domande l'esponente grillina tentenna al punto che buona parte dei deputati presenti restano esterrefatti. "Non è possibile", sbotta l'ex ministro Pier Carlo Padoan guardando incredulo i colleghiCommissione. Mentre l'azzurro Felice D'Ettore, che prima di arrivare a Montecitorio era ordinario di Diritto privato, non si tiene: "Ma chi ci hanno mandato? Io a questa manco 18 gli ...