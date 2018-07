L’attesa apocalittica per un concistoro ordinario convocato in pieno luglio : Roma. I retroscenisti di mezzo mondo, esperti di affari ecclesiastici in primis – tra cui quelli che tre anni fa annunciavano che il Papa era malato di tumore cerebrale diagnosticato da un luminare giapponese – attendevano le ore 10 antimeridiane del 19 luglio come gli antichi facevano con l’eclissi