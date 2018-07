Laterza scrive ai librai | Attenzione alla cultura illiberale

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018) Rileggere, promuovere ed esporre il saggio di Tito Boeri su Populismo e stato sociale per fare frontedilagante. Questo scrivono in sostanza gli editori Alessandro e Giuseppe, in una lettera che oggi sarà inviata a tutti i.Caroo, viviamo tempi rischiosi in cui sembrano rimessi in questione i valori essenziali di un sistema liberale. Ci riferiamo qui in particolare a un tema essenziale per chi fa il nostro lavoro e cioè al pluralismo e all'autonomia delle idee e delle competenze, delle persone e delle istituzioni. Oggi - come in passato - occorre salvaguardare i contrappesi del potere, per evitare che il vincitore delle elezioni pensi di potersi prendere tutto, mettendo nell'angolo chi la pensa diversamente: un'esperienza che ormai riguarda purtroppo anche alcuni paesi europei e che è stata definita 'democrazia ...