L' ambulanza non c' è | la Tac in manutenzione | 47enne muore per emorragia celebrare Arriva

L'ambulanza non c'è - la Tac è rotta : muore. E arrivano i Nas : La tragedia in Molise, un 47enne portato in Puglia dopo un malore. La ministra Grillo attacca: "Colpa della passata gestione della Regione"

L'ambulanza non c'è e la Tac è ferma : muore così un 47enne Il ministero : in Molise una task force : Si sente male, e per un 47enne inizia un'odissea, dall'attesa delL'ambulanza, alla tac ferma. Poi la corsa dal Molise alla Puglia. Qui all'ospedale di San Giovanni Rotondo, Foggia, i medici accertano ...

L'ambulanza non c'è e la Tac è ferma : muore un 47enne. Task force del ministro in Molise : Si sente male, e per un 47enne inizia un'odissea, dall'attesa delL'ambulanza, alla tac ferma. Poi la corsa dal Molise alla Puglia. Qui all'ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia) i...

Napoli - sequestrano ambulanza non in servizio : ancora aggressioni al 118 : Ennesimo sequestro di un'ambulanza, costretta a dirottare la propria direzione da un gruppetto di persone che pretendevano di utilizzare il mezzo di soccorso. L'episodio è accaduto stamattina e ...

Posteggio selvaggio a Genova - l’ambulanza non passa : muore 60enne : l’ambulanza e l’auto medica del 118 vengono rallentate da auto mal posteggiate e da una catena che delimita un parcheggio e così, quando i soccorsi riescono a raggiungere a piedi la casa di un sessantenne vittima di un malore per l’uomo non c’è più niente da fare....

A Genova un'ambulanza rimane bloccata da auto parcheggiate - uomo non riceve soccorso e muore : L'ambulanza e l'auto medica del 118 vengono rallentate da auto mal posteggiate e da una catena che delimita un parcheggio e così, quando i soccorsi riescono a raggiungere a piedi la casa di un sessantenne vittima di un malore per l'uomo non c'è più niente da fare.Sul decesso avvenuto ieri sera a Castelletto gli agenti della polizia locale hanno redatto una dettagliata segnalazione alla procura della repubblica che potrebbe ...