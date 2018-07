L' allarme dell' Anm sulla riforma della legittima difesa | Così si rischia di

Il Salento è invaso dall'amiantoallarme mesotelioma pleurico La piaga delle discariche abusive : Le discariche abusive e gli opifici abbandonati costruiti in amianto creano un grande rischio per il Salento. Emerge un numero altissimo di malati di tumore nei comuni dell'area Segui su affaritaliani.it

Il mondo della ricerca in allarme sul decreto dignità : «Un danno per tutti» : Roma Per ora si definiscono solo «preoccupati». Ma presto la preoccupazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio allarme. «È una questione delicata» dicono, perché «questo è un mondo diverso ...

Business delle mafie sui migranti - allarme Dia : Roma, 18 lug., AdnKronos, - "Per le organizzazioni criminali straniere in Italia il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con tutta la sua scia di reati 'satellite', per le proporzioni ...

La relazione della Dia 'allarme Roma per infiltrazioni mafiose - miscela tra clan autoctoni e storici' : Roma - La mafia, la 'ndrangheta e la criminalità nella Capitale, composta da organizzazioni che si avvicinano sempre più alle modalità criminali delle mafie in Sicilia, Calabria e Campania. È quanto ...

La relazione della Dia : "allarme Roma per infiltrazioni mafiose - miscela tra clan autoctoni e storici" : Le organizzazioni nella capitale si manifestano con modalità sempre più simili a quelle delle organizzazioni di Calabria, Sicilia e Campania. Su Cosa Nostra: "Lotta per la successione di Riina". E la 'ndrangheta resta "una minaccia per la sicurezza nazionale"

Gigantesco iceberg spaventa la Groenlandia - l’allarme dell’ESA : “Potrebbe spezzarsi e le onde potrebbero sommergere villaggio” [FOTO] : 1/3 Credit: ESA ...

Gigantesco iceberg spaventa la Groenlandia - l’allarme dell’ESA : “Potrebbe spezzarsi e le onde potrebbero sommergere villaggio” : 1/3 Credit: ESA ...

Decreto dignità - allarme di Confindustria : "Effetti sull'occupazione anche peggiori delle stime" : Politica economica. Da Confindustria arriva una netta bocciatura della prima misura di politica economica messa in campo dal Governo Conte, il cosiddetto "Decreto dignità". "Noi pensiamo che il Decreto parta da alcuni presupposti sbagliati e non tenga in considerazione i dati effettivi ...

allarme della UE : abbiamo già degradato il 75% del suolo terrestre : ... entro il 2050 rischiamo di aver degradato il 90% del suolo terrestre L'Atlante mondiale della desertificazione , documento firmato dal Centro comune di ricerca per la scienza e la conoscenza della ...

NO VAX - CONDANNA PER FAKE NEWS : “21.658 BIMBI DANNEGGIATI”/ Procurato allarme : denuncia dell'Ausl di Modena : CONDANNA per i no vax, allarme Procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:11:00 GMT)

Allerta Caldo - Ministero della Salute : domenica allarme “arancione” in 7 città [ELENCO] : E’ attesa nel weekend la prima, vera ondata di Caldo estivo: nel fine settimana le temperature supereranno i 35 °C in molte zone d’Italia, e il bollettino di sorveglianza sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala per domani un bollino “arancione” in quattro città (Frosinone, Palermo, Perugia e Roma), che diventano sette domenica (esclusa Palermo, ma si aggiungono Cagliari, Campobasso, Firenze e Latina). Il ...

allarme della Corte dei Conti : la popolazione invecchia - serve calo del debito : ROMA - 'E' necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato debito pubblico pone sui tassi di interesse e sulla complessiva stabilità finanziaria ...

“Non mangiatele”. L’allarme del ministero della Salute : ritirate dal mercato : Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di mix di quattro verdure surgelate a marchio ”Pinguin” per la presenza di Listeria monocyotgenes nel mais congelato contenuto nel prodotto. Secondo quanto riportato dal sito ”Il fatto alimentare” se confezioni interessate sono vendute in formato da 2 chili e mezzo, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019. Il mix di verdure è stato ...

Banche - l'allarme del presidente Abi Antonio Patuelli : 'Così l'Italia rischia di fare la fine dell'Argentina' : Altrimenti l'economia italiana potrebbe finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani'. l'allarme di Patuelli richiama i rischi corsi nel recentissimo passato, ...