L' allarme del Cafc | occhio alle truffe

L'allarme dell'Anm sulla riforma della legittima difesa : "Così si rischia di legittimare l'omicidio" : "Se interveniamo sulla legittima difesa nei termini di cui stiamo leggendo in questi giorni rischiamo di legittimare i reati più gravi persino l'omicidio". Commenta in questi termini il presidente dell'Associazione nazionale dei magistrati, Francesco Minisci, la riforma sulla legittima difesa."La legge – ha ricordato Minisci in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei,- regolamenta già in maniera adeguata ...

Il Salento è invaso dall'amiantoallarme mesotelioma pleurico La piaga delle discariche abusive : Le discariche abusive e gli opifici abbandonati costruiti in amianto creano un grande rischio per il Salento. Emerge un numero altissimo di malati di tumore nei comuni dell'area Segui su affaritaliani.it

Il mondo della ricerca in allarme sul decreto dignità : «Un danno per tutti» : Roma Per ora si definiscono solo «preoccupati». Ma presto la preoccupazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio allarme. «È una questione delicata» dicono, perché «questo è un mondo diverso ...

Dopo il ragno violino - arriva la zanzara del Nilo : scatta l'allarme - che regioni colpisce : Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto orientale, ambito territoriale dell’Ulss4, sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo Culex pipiens risultate positive al West Nile Virus, virus del Nilo occidentale. Ad accertare la presenza dell’agente patogeno negli in

Business delle mafie sui migranti - allarme Dia : Roma, 18 lug., AdnKronos, - "Per le organizzazioni criminali straniere in Italia il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con tutta la sua scia di reati 'satellite', per le proporzioni ...

allarme Ragno violino a Roma: boom di ricoveri nella capitale dopo il morso dello spietato insetto. L'esperto consiglia di recarsi subito all'ospedale se si riceve una sua puntura

La relazione della Dia 'allarme Roma per infiltrazioni mafiose - miscela tra clan autoctoni e storici' : Roma - La mafia, la 'ndrangheta e la criminalità nella Capitale, composta da organizzazioni che si avvicinano sempre più alle modalità criminali delle mafie in Sicilia, Calabria e Campania. È quanto ...

La relazione della Dia : "allarme Roma per infiltrazioni mafiose - miscela tra clan autoctoni e storici" : Le organizzazioni nella capitale si manifestano con modalità sempre più simili a quelle delle organizzazioni di Calabria, Sicilia e Campania. Su Cosa Nostra: "Lotta per la successione di Riina". E la 'ndrangheta resta "una minaccia per la sicurezza nazionale"

Gigantesco iceberg spaventa la Groenlandia - l’allarme dell’ESA : “Potrebbe spezzarsi e le onde potrebbero sommergere villaggio” [FOTO] : 1/3 Credit: ESA ...

Decreto dignità - allarme di Confindustria : "Effetti sull'occupazione anche peggiori delle stime" : Politica economica. Da Confindustria arriva una netta bocciatura della prima misura di politica economica messa in campo dal Governo Conte, il cosiddetto "Decreto dignità". "Noi pensiamo che il Decreto parta da alcuni presupposti sbagliati e non tenga in considerazione i dati effettivi ...

allarme della UE : abbiamo già degradato il 75% del suolo terrestre : ... entro il 2050 rischiamo di aver degradato il 90% del suolo terrestre L'Atlante mondiale della desertificazione , documento firmato dal Centro comune di ricerca per la scienza e la conoscenza della ...

Banche - allarme del sindacato : "In Italia 383 Comuni senza filiali" - : Il dato emerge da un'indagine della First Cisl che spiega come negli ultimi 7 anni sarebbero sparite oltre 6mila sportelli

Le previsioni del ministero : 'Il decreto brucia posti'. E sulla ricerca è allarme : Il decreto 'dignità' ridurrà l'occupazione di 8 mila posti l'anno, oltre 80 mila nei prossimi dieci anni. La stima, nero su bianco, è stata fatta dallo stesso governo, che l'ha inserita nella ...