La7 va «In Onda» senza contraddittorio Era questo il pluralismo vantato da Urbano Cairo?

Sondaggi politici SWG per La7 : la Lega al 30 - 1 per cento si conferma primo partito : Matteo Salvini vola nei Sondaggi politici, ma ormai non è una novita'. In base all'ultima indagine SWG condotta per il TgLa7 di Enrico Mentana, la Lega si conferma il primo partito nelle preferenze degli italiani, davanti al Movimento 5 Stelle. Al terzo posto, staccatissimo, il PD. Dunque allo stato attuale, sommando le percentuali dei due componenti del governo cosiddetto giallo-verde, si sfiora praticamente una maggioranza bulgara. Testa a ...

In Onda con Telese e Parenzo su La7 : La 7 anche in pieno clima estivo non rinuncia alla politica con la nuova edizione di “In Onda”, il talk show condotto da David Parenzo e Luca Telese La politica si conferma uno degli argomenti più caldi dell’estate 2018. Del resto tutto l’elettorato è in attesa delle prime mosse del nuovo governo italiano formato da Lega e Cinque Stelle. In questo clima politico, si insedia benissimo la nuovissima edizione di “In ...

In Onda : Parenzo e Telese raccontano l’estate politica su La7. «Porte aperte al premier Conte» : David Parenzo, Luca Telese Il clima politico dell’estate è acceso, anzi rovente. Le prime mosse del governo giallo-verde sono oggetto di costante attenzione, di plausi e di polemiche, e La7, in tal senso, non intende bucare la notizia. Da stasera sulla rete terzopolista tornerà In Onda, il talk show estivo condotto anche quest’anno da David Parenzo e Luca Telese. Dalle 20.35, i due giornalisti apriranno il dibattito ospitando proprio ...

In Onda torna su La7 con Telese e Parenzo : ospite prima puntata Luigi Di Maio : torna stasera su La7 alle ore 20.30 In Onda, il talk show condotto da David Parenzo e Luca Telese che durante l'estate sostituisce Otto e Mezzo di Lilli Gruber, dal lunedì al sabato. ospite in studio della prima puntata il vice presidente del Consiglio e Ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio.A curare la regia è Ermanno Corbella. In Onda è un programma firmato da David Parenzo, Luca Telese, ...

Un povero ricco/ Su La7 va in onda la commedia con Renato Pozzetto protagonista (oggi - 29 giugno 2018) : Un povero ricco, La7: va in onda a partire dalle 21.10 la commedia del 1983. Nel cast come protagonista Renato Pozzetto e al suo fianco la splendida Ornella Muti. (oggi, 29 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:28:00 GMT)

In onda dal 2 luglio su La7 raddoppia le puntate lunghe di prime time (Anteprima Blogo) : Come costume di La7, anche quest'anno la rete di Urbano Cairo rimarrà accesa tutta l'estate nella fascia dell'access time attualmente ottimamente occupata da Lilli Gruber con il suo Otto e mezzo. Torna infatti anche quest'anno l'appuntamento estivo con il programma d'informazione In onda.Confermata la coppia di conduttori, con Luca Telese e David Parenzo pronti a governare il programma per tutta l'estate. La data di partenza del programma ...

La Lega supera il Movimento 5 stelle in un sondaggio Swg per La7 : La Lega supera il Movimento 5 stelle in un sondaggio di Swg per il tg di La7, anticipato su Facebook dal direttore, Enrico Mentana.Il partito di Salvini si attesta al 29,2% mentre Movimento 5 stelle è al 29%. Rispetto alla rilevazione dello scorso 11 giugno, i 5 stelle perdono il 2,5% mentre la Lega cresce del 2,2%.Il Pd si posiziona al 18,8% in aumento di 4 decimali.Anche Forza Italia sale dello 0,6% e vale il 9,2% mentre Fratelli ...

ROCCO CASALINO - MENTANA BLOCCA IL COLLEGAMENTO : FUORIONDA AL TG La7/ Video - Vittorio Sgarbi : “Lui è un incubo” : ROCCO CASALINO FUORIONDA al Tg La7: Enrico MENTANA interrompe il COLLEGAMENTO. Video, “Non è corretto”. Così il direttore del telegiornale, rientra in studio tagliando la diretta(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:20:00 GMT)

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Evitiamo i mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...

Fuorionda di Casalino al TgLa7 - Mentana blocca tutto : 'Non abbiamo bisogno di mezzucci' : Piccolo caso durante il TgLa7 . Enrico Mentana si è collegato con l'inviato a Montecitorio carpendo un involontario Fuorionda di Rocco Casalino , responsabile comunicazione M5S . Il collegamento va ...