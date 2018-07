La vita in diretta | Feltri viene interrotto e attacca i conduttori | Asini

Vittorio Feltri insulta i conduttori de La vita in diretta Estate : La vita in diretta Estate: Vittorio Feltri bestemmia e se ne va Vittorio Feltri si arrabbia, bestemmia e se ne va. È successo nella puntata di mercoledì 18 luglio de La vita in diretta Estate, condotta da Ingrid Muccitelli e Gianluca Semprini, lasciandosi andare ad un modo di esprimersi offensivo nei riguardi del ruolo che ricoprono. Ospite in collegamento per parlare della recente sentenza della Cassazione riguardo lo stupro, Feltri ha perso ...

THE GOOD DOCTOR/ Anticipazioni seconda puntata e diretta 17 luglio : Chuck è in pericolo di vita : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 24 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il giovane chirurgo Shaun sfrutta il suo autismo per risolvere nuovi casi molto complessi.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:36:00 GMT)

THE GOOD DOCTOR / Anticipazioni e diretta prima puntata : Shaun salva la vita ad un bambino (17 luglio) : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 17 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il giovane chirurgo Shaun sfrutta il suo autismo per risolvere casi complicati.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:51:00 GMT)

Matteo Barbieri - 18enne scomparso in moto a Roma/ Appello dei genitori a La vita in Diretta : "Torna da noi" : Matteo Barbieri, un giovane di 18 anni dallo scorso mercoledì sera è scomparso misteriosamente insieme alla sua moto: l'ultimo sms inviato alla fidanzata e la disperazione della famiglia.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:04:00 GMT)

Qualitel Rai : Alberto Angela primo della classe - Che tempo che fa e vita in Diretta non pervenuti : Alberto Angela Le pagelle del primo semestre sono buone. Ma occhio: non proprio per tutti. I dati dell’analisi Qualitel – sistema gestito da Gfk che accerta il gradimento dei telespettatori per la Rai – per i primi sei mesi del 2018 sono in maggioranza positivi e in crescita: nel complesso, i programmi del servizio pubblico sono stati promossi dai loro telespettatori. Nell’elenco dei virtuosi, però, ci sono anche degli ...

Festino di Santa Rosalia Palermo/ Diretta streaming video : Leo Gullotta - “ci insegna a ritrovare collettività” : Festino di Santa Rosalia a Palermo: Diretta streaming video. Leo Gullotta protagonista: l'attore è diarista e cantore dell'evento che “ci insegna a ritrovare collettività”(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:26:00 GMT)

Diretta/ Wimbledon 2018 Djokovic Nadal (6-4 3-6 7-6 3-6 10-8) : Nole in finale - "match più duro della mia vita" : Diretta Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal semifinale del torneo maschile. Grande spettacolo oggi sul Centrale dopo la sfida infinita tra Anderson e Isner(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:24:00 GMT)

La vita in diretta estate : Ingrid Muccitelli parla di Tiberio Timperi : Ingrid Muccitelli a La vita in diretta estate: ecco cosa pensa di Semprini e Timperi Ingrid Muccitelli è la padrona di casa de La vita in diretta estate, la versione estiva dello storico programma di Raiuno. Accanto a lei il giornalista Gianluca Semprini. Dal prossimo autunno la Muccitelli sarà di nuovo al timone di Unomattina in famiglia. Ma al suo fianco non ci sarà più Tiberio Timperi che condurrà La vita in diretta con Francesca Fialdini ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantati e diretta 12 Luglio : c'è Dolcenera - Nesli con Viva la vita : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, diretta seconda puntata del 12 Luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:04:00 GMT)

La vita in Diretta - il neo conduttore Tiberio Timperi e la “stoccatina” a Barbara D’Urso : “A RaiUno non ci interessano quei particolari morbosi” : Dal prossimo 10 settembre si rinnoverà la sfida tra Pomeriggio 5 e La Vita in Diretta, sul fronte femminile nessuna novità mentre al posto di Marco Liorni arriverà Tiberio Timperi. Quest’ultimo, dopo anni di tv del mattino, è alle prese con una sfida molto difficile. Non solo per il paragone con chi lo ha preceduto ma anche per la forza di Barbara D’Urso che da un po’ di stagioni è leader della fascia pomeridiana. “Io ...

Lisa - il tumore e il “miracolo” di Padre Pio/ “L'ho sognato prima di una risonanza e...” (La vita in Diretta) : Lisa, il tumore e il “miracolo” di Padre Pio: “L'ho sognato prima di una risonanza e...” Il racconto a La Vita in Diretta della cantante che ha vinto l'edizione di Ora o mai più(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:30:00 GMT)

La vita in Diretta - Tiberio Timperi : «Non è mia abitudine fregare programmi a nessuno» : Tiberio Timperi Tiberio Timperi ha lasciato UnoMattina in Famiglia dopo 22 anni, ma il suo addio ha fatto decisamente meno rumore di quello di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco. Al contrario, invece, tiene banco la sua ‘promozione’ al timone de La Vita in Diretta. Come è noto, infatti, da settembre ci sarà lui – e non Marco Liorni – nel contenitore pomeridiano di Rai 1. Guai, però, a rimproverargli di aver fregato ...