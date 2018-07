huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La vera invasione che temo è quella dell’indifferenza - toMattaMarina : RT @HuffPostItalia: La vera invasione che temo è quella dell’indifferenza - sadape54 : RT @HuffPostItalia: La vera invasione che temo è quella dell’indifferenza - AmedeoRossi8 : RT @HuffPostItalia: La vera invasione che temo è quella dell’indifferenza -

(Di giovedì 19 luglio 2018) La battaglia di Solferino non è stata certo una finale dei mondiali o un vertice europeo... ma è stato certamente uno dei momenti più importanti e drammatici nella formazione della nostra coscienza nazionale. Venne combattuta il 24 giugno 1859 nel contesto della seconda guerra d'indipendenza italiana dall'esercito austriaco da un lato e da quello francese e piemontese dall'altro. Viene ricordata in Italia per essere il primo concreto passo verso l'unità nazionale e in tutto il mondo per aver ispirato a Henry Dunant l'idea della Croce Rossa.Ho letto così tante volte il racconto di Henry Dunant, che a volte mi sembra di essere stato testimone oculare dibattaglia e partecipe delle emozioni: della paura, della rabbia e infine della compassione struggente. Vedo quell'uomo ingenuo avventurarsi in una terra sconosciuta, l'Italia, per andare a ...