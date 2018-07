La UWP di OneNote si arrichisce di nuove funzionalità su Windows 10

surface-phone

(Di giovedì 19 luglio 2018) Con la parziale dismissione didesktop in favore della UniversalApp di10, Microsoft si appresta a migliorare quest’ultima al fine di renderla completa e funzionale. William Devereux, product manager di, ha comunicato sul proprio account Twitter il rilascio di due nuovi aggiornamenti: uno dedicato agli utenti iscritti al programma Insider e un altro per coloro che fanno parte del canale stabile. Gli update apportano in entrambi casi numerosemolto interessanti fra cui rientranoopzioni per il riquadro del menu Start, modifiche di formattazione e persino l’arrivo dell’integrazione con Microsoft Translator. Changelog (Per i Non-Insider) Versione 16.0.10325.20049 Ora puoi aggiungere una tile”Nuova pagina” al menu Start per un accesso più rapido. Nuova versione trasparente della Live Tile diIl ...