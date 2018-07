' La trattativa con Riina accelerò il delitto Borsellino' Motivazione choc

STATO-MAFIA : “trattativa ACCELERÒ MORTE BORSELLINO”/ Ultime notizie - motivazioni sentenza contro Dell’Utri : Paolo Borsellino, a Palermo si ricorda la strage di via D’Amelio. La figlia Fiammetta: “Troppi depistaggi, voglio capire chi c'è dietro". Oggi, 19 luglio, giorno di commemorazione(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:30:00 GMT)

'Borsellino fu ucciso perché contrario alla trattativa con la mafia' : Palermo, 19 lug., askanews, - Sono 5.252 le pagine di motivazioni al processo sulla trattativa stato-mafia. Un processo durato cinque anni, che ha visto alla sbarra boss e politici dichiarati ...

Borsellino - la Corte di Assise : 'La trattativa con la mafia accelerò l'eliminazione del magistrato' : L'invito al dialogo che i carabinieri fecero arrivare al boss Totò Riina dopo la strage di Capaci sarebbe l'elemento di novità che indusse Cosa nostra ad accelerare i tempi dell'eliminazione di Paolo ...

Trevi prosegue trattativa con Bain Capital Credit e banche : Teleborsa, - Trevi Finanziaria Industriale ha comunicato, su richiesta della CONSOB , che prosegue la trattativa con l'investitore Bain Capital Credit , che ha sottoposto alla società una richiesta di ...

Lakers-Kawhi Leonard - dalla teoria di Confucio alla confu-sione in casa Spurs : la trattativa che tiene in scacco l’Ovest : I Los Angeles Lakers non hanno intenzione di accelerare la trattativa per portare Kawhi Leonard in maglia giallo-viola: ecco la strategia che mette gli Spurs con le spalle al muro Dopo l’arrivo di LeBron James che ha portato con sè un paio di free agent, il mercato NBA dei Los Angeles Lakers sembra essersi fermato. Il tanto ventilato secondo free agent è sfumato (Paul George ad OKC, Cousins agli Warriors), mentre la trattativa per ...

Roma - Areola in pole per la porta. Ma la trattativa è congelata : ... la Francia se la vedrà contro la Croazia, il portiere del Paris Saint Germain andrà in panchina, ma vuole tornare dalla Russia da campione del mondo. Alphonse la sua decisione sul futuro l'ha già ...

Cavani Napoli - Ciro Venerato conferma : 'Nessuna trattativa - solo fake news' : ... coinvolgendo ADL, il PSG, Cavani e l'agente e secondo voi nessuno direbbe mezza cosa anche ai media francesi? E' il classico esempio di fake-news, sta inondando anche il calcio dopo la politica. Le ...

Berardi alla Roma?/ La cessione di Defrel potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo : Continua il pressing della Roma per portare in giallorosso Domenico Berardi. La cessione di Gregoire Defrel alla Sampdoria potrebbe sbloccare la trattativa con il Sassuolo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Juventus - Marotta allo scoperto : “vi racconto la trattativa per Cristiano Ronaldo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus, grazie anche al lavoro certosino dell’amministratore delegato del club bianconero Marotta, in collaborazione con Mendes Beppe Marotta è stato uno degli artefici del colpaccio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un vero e proprio eroe per i tifosi, l’amministratore delegato bianconero, il quale ha svelato i dettagli della trattativa con il Real Madrid, mostrandosi molto soddisfatto per quanto fatto ...

Renzi a Mediaset : Piersilvio Berlusconi conferma la trattativa : Matteo Renzi sarà un nuovo volto Mediaset? E' possibile, secondo Piersilvio Berlusconi, il quale ha confermato che tra l'ex premier e l'azienda di Cologno Monzese è in corso una trattativa. L'obiettivo è portare in tv un programma sulle bellezze di Firenze descritte proprio da colui che, dal 2009 al 2014, ne è stato primo cittadino. Il canale candidato a trasmettere l'ipotetico programma divulgativo potrebbe essere Rete 4 che, dalla prossima ...

Calciomercato Lazio - si riapre la trattativa con il West Ham per Felipe Anderson : le cifre dell’operazione : Il club biancoceleste e quello inglese sono tornati a discutere di Felipe Anderson, Lotito pronto a chiudere sulla base di 31 milioni di euro più 5 di bonus Dopo essersi inizialmente arenata, la trattativa per il trasferimento di Felipe Anderson al West Ham è ufficialmente ripartita. Le parti sono tornate a discutere sul brasiliano, lavorando al raggiungimento di un’intesa che dovrebbe portare nelle casse biancocelesti 31 milioni di ...

Cristiano Ronaldo-Juventus la trattativa s’infiamma : spunta una telefonata con Ancelotti : Cristiano Ronaldo sempre più vicino alla Juventus: la telefonata ad Ancelotti prima del si ufficiale? Ancora nessuna notizia ufficiale per quanto riguarda l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. I tifosi scalpitano ormai da giorni, ma ormai la fremente attesa iniziale sembra un po’ scemata. Basta aggiornare in continuazione i canali ufficiali del club bianconero e dell’attaccante portoghese, appena la Juventus farà ...