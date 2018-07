La trattativa che indebolì due volte lo Stato

'Borsellino fu ucciso perché contrario alla trattativa con la mafia' : Palermo, 19 lug., askanews, - Sono 5.252 le pagine di motivazioni al processo sulla trattativa stato-mafia. Un processo durato cinque anni, che ha visto alla sbarra boss e politici dichiarati ...

Trevi prosegue trattativa con Bain Capital Credit e banche : Teleborsa, - Trevi Finanziaria Industriale ha comunicato, su richiesta della CONSOB , che prosegue la trattativa con l'investitore Bain Capital Credit , che ha sottoposto alla società una richiesta di ...

Trevi prosegue trattativa con Bain Capital Credit e banche : Trevi Finanziaria Industriale ha comunicato, su richiesta della CONSOB , che prosegue la trattativa con l'investitore Bain Capital Credit , che ha sottoposto alla società una richiesta di estensione ...

Lakers-Kawhi Leonard - dalla teoria di Confucio alla confu-sione in casa Spurs : la trattativa che tiene in scacco l’Ovest : I Los Angeles Lakers non hanno intenzione di accelerare la trattativa per portare Kawhi Leonard in maglia giallo-viola: ecco la strategia che mette gli Spurs con le spalle al muro Dopo l’arrivo di LeBron James che ha portato con sè un paio di free agent, il mercato NBA dei Los Angeles Lakers sembra essersi fermato. Il tanto ventilato secondo free agent è sfumato (Paul George ad OKC, Cousins agli Warriors), mentre la trattativa per ...

Sekret – Speciale trattativa su Loft - Di Matteo : “Strage di via D’Amelio? Ipotesi è che sia stata diretta da ambienti esterni alla mafia” : “Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia”, l’inchiesta ideata e condotta da Marco Lillo incentrata sulle stragi del ’92 e del ’93 e all’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la seconda puntata esclusiva su iLoft.it. Nella prima puntata abbiamo raccontato l’incontro di Fiammetta Borsellino con Giuseppe Graviano nel carcere di massima sicurezza di Terni in cui il boss di ...

Napoli-Parma : possibile scambio che coinvolge Sepe - la trattativa si sblocca : Napoli e Parma lavorano ad uno scambio per concludere il passaggio del portiere Sepe in terra emiliana: tutti i dettagli della trattativa Napoli e Parma sono al lavoro per completare il passaggio in terra emiliana del portiere Sepe. Da tempo si fa un gran parlare di tale trattativa, ma adesso sembra che le parti siano vicinissime. I due club hanno deciso di introdurre nell’affare anche il portiere ducale Frattali, il quale secondo ...

BORSELLINO - STRAGE VIA D'AMELIO/ Macché depistaggi - fu vittima della trattativa Stato-mafia : La Corte d'assise di Caltanissetta ha pubblicato le motivazioni del processo BORSELLINO quater. depistaggi, manovre, doppigiochi, golpismi. Ma è questa la verità? SALVATORE SECHI(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 06:09:00 GMT)Stato-mafia/ Una sentenza che smentisce i teoremi del Foglio e il partito degli onesti, di S. SechiTOTO' RIINA/ Guerra allo Stato o trattativa? Ecco il suo segreto, di S. Sechi

Genoa - Preziosi bacchetta Perin : “ecco cos’ha fatto durante la trattativa con la Juve” : Mattia Perin ha lasciato il Genoa in estate per approdare alla Juventus, il patron del Grifone Preziosi adesso spiega i retroscena dell’affare Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della cessione di Perin. Ai microfoni del Secolo XIX, il patron si è detto un po’ rammaricato per come è andata la trattativa: “Perin aveva ancora un solo anno di contratto, nell’ultima stagione abbiamo inseguito il suo ...

Manchester City-Napoli - in dirittura la trattativa per Jorginho : le cifre dell’operazione : Il club di De Laurentiis e la società inglese hanno ormai definito il passaggio di Jorginho in Premier, ecco le cifre dell’operazione E’ ormai arrivata ai titoli di coda la trattativa per il trasferimento di Jorginho dal Napoli al Manchester City, club che ha ormai in pugno il centrocampista italo-brasiliano. Tutto fatto tra le parti, con i ‘citizens’ che verseranno nelle casse del club di De Laurentiis 49 milioni di euro ...

Pastore-Roma - tutti i dubbi su una trattativa che non convince affatto : Pastore alla Roma, un affare che non convince sotto diversi aspetti, in primis quello tattico dato che non sarebbe l’ideale per le idee di Di Francesco Nelle ultime ore di calciomercato si fa un gran parlare del possibile approdo di Pastore alla Roma. Qualcosa però non torna all’interno di questo affare, sotto il profilo economico ed anche tattico. Innanzi tutto la richiesta di 25 milioni sembra essere eccessiva per un calciatore che ...

Sarri al Chelsea/ trattativa ad un passo dalla conclusione - si cerca l'accordo con De Laurentiis : Il Chelsea torna alla carica per Maurizio Sarri, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. Si cerca l'accordo con De Laurentiis per portarlo in Premier League(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Alisson - parte la trattativa con il Chelsea : un intermediario a Londra : Non bastavano i 18 cleen sheet in campionato e i 5 in Champions. Alisson non si ferma più. E così, anche ieri, nell'amichevole vinta dal Brasile contro la Croazia per 2-0, il portiere della Roma ha ...

Pescara - c'è anche Asencio nella trattativa con il Genoa : Pescara. Altro che riposo e pausa di riflessione. Il presidente Daniele Sebastiani è tornato subito al lavoro per avviare la costruzione della nuova squadra. Bisogna riscattare una stagione deludente ...

Sergio Mattarella - svelata la trattativa riservata. 'Perché non volete Giorgetti?' - una bomba dal Quirinale : Il dramma istituzionale in corso tra Quirinale , Lega e M5s regala anche un fatto mai accaduto prima: viene rivelata la trattativa, tradizionalmente riservata, tra il presidente Sergio Mattarella , ...