La super festa Ducati in Riviera romagnola

La "buona stella" del superEnalotto : con quattro numeri è festa grande : Niente "6", ma i "4stella" fanno festa. La settimana del SuperEnalotto si apre senza il "6". Nessuno ha centrato la sestina vincente nel concorso del 17 luglio 2018 e per il prossimo concorso il Jackpot...

superEnalotto - la fortuna gira : sono in molti a fare festa : SuperEnalotto: nessun '6' nell'estrazione avvenuta sabato 7 luglio 2018. In vista della prossima, quella di martedì 10 luglio, il jackpot sale a quota 12,1 milioni di...

superEnalotto - è un 5 "nazionalpopolare" : fanno festa in 18. Lotto - ultima estrazione : Nessun 6 nel concorso SuperEnaLotto di martedì 3 luglio, il Jackpot per il prossimo appuntamento sale così a 10,1 milioni di euro. La combinazione esatta è stata 28 33 38 41 66 72 Jolly 31 SuperStar 3...

superEnalotto - basta indovinare quattro numeri per fare festa : vinti 50mila euro : La seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto non regala nessun “6” e il Jackpot sale a 8,3 milioni di euro. Anche se questa sera nessuno ha centrato la sestina vincente, festeggiano i sei giocatori che hanno...

Filming Italy - Sardegna Festival : supercinema dedica una puntata speciale alla manifestazione - Best Movie : Supercinema il programma Tv di approfondimento su tutto ciò che riguarda il mondo del grande schermo: attori, film in uscita, Festival e tanto altro, condotto dallo stesso Antonello Sarno " dedicherà ...

Holly&Benji - super Sayan e Samurai : la festa social del Giappone : Dopo il 2-1 sulla Colombia, i social hanno celebrato la vittoria del Giappone con tantissimi meme divertenti: dai campioni della New Team fino a Dragon Ball, ecco i meme più divertenti del web DECIDE ...

superEnalotto - fanno festa in 11 : ma il colpo grosso manca ormai da due mesi : Nessuno fa il colpo grosso al SuperEnalotto. L'ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto si chiude senza “6” e il Jackpot sale a 49,4 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso...

La "Manifesta" superiorità di Palermo come città d'arte : Il gran circo dell'arte contemporanea ha varie strade per affermare il suo ruolo: può giocare la partita del , legittimo, business confezionando fiere sempre più raffinate , vedi Art Basel, , puntare ...

Manifesta superiorità - arriva l’undecima! Thiem si inchina - Parigi ai suoi piedi : Nadal è campione del Roland Garros : Rafa Nadal conquista l’undicesimo Roland Garros della sua carriera: il campione spagnolo supera Dominic Thiem nella finale dello Slam francese Manifesta superiorità. In alcuni sport, come nel baseball (ma con similitudini anche negli sport di contatto, con l’intervento dell’arbitro), esiste una regola con la quale si può fermare l’incontro se le differenze di punteggio, quindi di forza in campo, risultino troppo ...

Volley : superlega - che festa a Perugia per l'arrivo di Leon : Perugia - L'asso cubano di passaporto polacco, Wilfredo Leon Venero, nuovo acquisto della Sir Safety oggi per la prima volta a Perugia ha abbracciato quelli che saranno i suoi nuovi tifosi. Si è ...

superEnalotto - anche senza 6 in dieci fanno festa : si portano a casa un milione di euro : Nessun 6. Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire nel primo concorso del mese. Il bottino pieno manca da tempo e così per giovedì il premio di prima categoria sale a 43,6 milioni di euro. La...

Albisola superiore celebra la Festa della Repubblica : In occasione della Festa della Repubblica italiana, il Comune di Albisola Superiore onorerà la bandiera nazionale issando il tricolore sul colle del Castellaro, simbolo della città. L'Amministrazione ...

superEnalotto - è festa anche senza jackpot : in tre fanno un "colpaccio" da 54mila euro : Il 6 resta una chimera, ma l'ultimo concorso del SuperEnalotto ha riservato parecchie sorprese. SuperEnalotto, 5 da 54mila euro Di spessore infatti la vincita di tre 5, che si portano a casa 54.064...

Matrimonio Pellegrini – Lorenzo si sposa con Veronica Martinelli - alla cerimonia romana segue una super festa [FOTO E VIDEO] : Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli sposi, il Matrimonio del calciatore giallorosso a Roma: alle nozze anche i colleghi del centrocampista Lorenzo Pellegrini e Veronica Martinelli si sono sposati ieri a Roma. Nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, il calciatore della Roma e la sua innamorata si sono uniti in Matrimonio, per poi festeggiare con gli invitati in una location da sogno. Il centrocampista giallorosso ha voluto accanto a sé ...