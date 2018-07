La startup che ti trasforma la casa in un albergo | con Airbnb

Perché le startup italiane vanno in cerca di fortuna in Germania : Incontro delle startup italiane a Berlino (foto: Smau) “Un business model che ha già dimostrato di essere efficace, un piano di sviluppo economico chiaro, referenze di alto livello e team competente: sono le quattro caratteristiche principali che una startup deve avere per avere successo in Germania. Questo sempre che l’azienda non sia in possesso di una tecnologia ad alto tasso innovativo, e allora i quattro punti precedenti passano in secondo ...

Tecnologia - da ricerche Infn e Cern nuove opportunità per startup : Roma, 18 lug., askanews, - Usufruire delle tecnologie sviluppate dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e dal Cern di Ginevra ora è un'opportunità concreta per molte imprese, spin-off e piccole ...

Ecco Ridaje! - la startup sociale che vuole ridare una possibilità ai senzatetto : Un fundraising da 20 mila euro per accendere i motori della società, una campagna di equity crowdfunding per dare ai cittadini la possibilità di diventare parte dell’azienda, una piattaforma capace di far incontrare domanda e offerta di decoro delle aree verdi di Roma (ci sono 44 milioni di metri quadrati di aree verdi abbandonate). E non da ultimo, un modello di business che renda sostenibile la solidarietà: per dare ...

Foodracers - la startup che porta cibo a domicilio nelle città di provincia : di Giulia Toniutti Il food delivery negli ultimi anni è esploso anche in Italia, con innumerevoli applicazioni che permettono di ordinare cibo da asporto dal proprio smartphone. Sono ancora scoperte le piccole città di provincia, con i propri ristoranti e trattorie locali. È da questa problematica che Andrea Catturan ha fondato Foodracers, una startup che consente di ricevere pasti a domicilio. Catturan, come è nata Fooodracers e come è partita ...

Perché in Italia - culla della buona tavola - le startup del cibo non sono ancora decollate : (Foto: Getty Images) In Italia la digitalizzazione del mondo del cibo è stata complicata. Sconta un peccato d’origine: gli operatori del settore inizialmente non si sono mossi inglobando la tecnologia. Lo stanno facendo ora, recuperando il tempo perso. Certi che quello che si configura sia un mercato dalle grandi potenzialità, al centro degli interessi di molti player. Conferma Layla Pavone, direttore maketing e comunicazione ...

Tech Italy Advocates : startup - l'Italia che ci crede : All'interno di un mondo globalizzato, però, soltanto il superamento dei confini può consentire la vera nascita degli "unicorni": solo le startup che sanno davvero guardare alla dimensione globale ...

WeDoctor - la startup cinese da 5 - 5 miliardi di dollari che vuole diventare l'Amazon della salute : Poco meno di due mesi fa saliva agli onori della cronaca finanziaria per la chiusura di un finanziamento da 500 milioni di dollari, uno dei più

Perché i business angel investono meno (ma meglio) in startup : Le startup italiane nella fase iniziale di ricerca dei fondi hanno raccolto 220,8 milioni di euro nel 2017, con gli assegni staccati da venture capital e business angel. La fredda matematica dice che il bottino è inferiore rispetto ai 240 milioni incassati dalle giovanissime imprese nel 2016, ma non è detto che ci sia da disperarsi. Secondo il rapporto Early Stage in Italia – firmato dal Venture capital monitor, della Liuc business school, ...

Amazon investe sulle startup che faranno le consegne al suo posto : consegne per Amazon (Bartek Sadowski/Bloomberg) Aumenta la richiesta dei consumatori e Amazon corre ai ripari. Per aumentare velocità ed efficienza del suo servizio di consegna infatti, ha deciso di investire su nuove realtà che diventeranno partner di Amazon per le consegne. Nello specifico, l’azienda statunitense si impegnerà per aiutare gli imprenditori a lanciare e gestire piccole società di consegna. Anche se i corrieri non saranno ...

La startup italiana che porta la spesa a casa ha raccolto 13 milioni di euro : Supermercato24, la startup italiana che permette di ordinare la spesa online e di riceverla a domicilio, ha chiuso un round da 13 milioni di euro. Si tratta del principale investimento a livello ...

Dreams - la startup che vuole adattare i canali tv allo schermo verticale dello smartphone : (Foto: Dreams) Agli albori dell’era degli smartphone, chi utilizzava il proprio dispositivo come videocamera riprendendo soggetti e panorami in verticale veniva additato come un criminale, che costringeva gli spettatori a subire la visione delle proprie clip in un formato percepito come sbagliato, ai limiti dell’immorale. Ancora oggi, nonostante l’intervento sdoganatore di Snapchat e Instagram, la pratica è considerata ...

Perché un'università sceglie il crowdfunding per finanziare ricerca e startup : L'Università Bicocca sperimenta il crowdfunding per sostenere la ricerca. Con l'obiettivo di svilupparlo per finanziare anche gli spinoff universitari.