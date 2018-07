La segretaria di Di Maio in trincea | ' Dovrei guadagnare il doppio'

Assia Montanino - giovane segretaria particolare di Luigi Di Maio : "Su di me illazioni e sessismo" : Dopo la difesa di Luigi Di Maio, l'autodifesa di Assia Montanino, finita nell'occhio del ciclone per un articolo de Il Giornale sul suo oneroso incarico da segretaria particolare al Ministero del Lavoro, dall'amico e compaesano ministro. "Le illazioni sulle mie competenze le ritengo inaccettabili e gli autori ne dovranno rispondere in tribunale. È triste notare come un giovane in Italia debba costantemente difendersi dalle accuse di ...

«Di Maio - la segretaria di Pomigliano a 72mila euro l'anno». Lui : «Vergognatevi - è onesta» : «Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano Il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un...

Assia Montanino - la segretaria 26enne assunta da Di Maio : «Illazioni inaccettabili - ho diritto a due stipendi» : Dopo le accuse la donna ha risposto su Facebook: «Mio padre vittima degli usurai, mi sono guadagnata stima e fiducia di tutti lavorando sodo per anni». Il vicepremier: «Si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria»

Assia Montanino - la segretaria 26enne assunta da Di Maio : "Ho diritto a 2 stipendi" : Il caso di Assia Montanino , 26 anni, portata da Luigi Di Maio alla guida della sua segreteria al Ministero con uno stipendio di 72mila euro continua a tenere banco. Dopo la difesa a spada tratta a ...

La segretaria assunta al ministero e amica di Di Maio : "E' sessismo neanche troppo velato" : Assia Montanino interviene dopo le accuse mosse contro di lei da "Il Giornale": "La cifra netta che prendo mensilmente (3.300 euro) copre un impegno che va ben oltre i tempi previsti nel contratto, e che si protrae 7 giorni su 7, senza limiti di orario"

Di Maio difende Assia Montanino - il capo della segretaria : 'Onesta e leale' : "Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha ...

Chi è Assia Montanino - la segretaria particolare di Di Maio : E' una pasionaria grillina della prima ora, ha 26 anni e come il leader pentastellato viene da Pomigliano D'Arco

Governo : Di Maio difende la segretaria particolare : 'Onesta e leale' : "Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha ...

Assia Montanino - compaesana di Di Maio - assunta dal ministro come «segretaria personale» : esplode la polemica - ma il vicepremier risponde ... : Vive nel comune dell'hinterland napoletano in cui è nato e cresciuto il suo nuovo datore di lavoro, ha 26 anni ed è laureata in Economia. Grillina, nel 2015 si è candidata alle amministrative a ...

Chi è Assia Montanino - la segretaria di Luigi Di Maio : Assia Montanino è la segretaria di Luigi Di Maio e la donna che, in queste ore, è finita al centro delle polemiche. Giovane, bella e appassionata di politica, arriva da Pomigliano D’Arco, comune dell’hinterland napoletano in cui è nato e cresciuto anche il ministro. Sul sito del Ministero viene indicata come “segretario particolare” di Di Maio e la sua nomina a scatenato un’accesa polemica a causa dell’assenza del suo curriculum. Assia – ...

'Di Maio - la segretaria di Pomigliano a 72mila euro l'anno'. Lui : 'Vergognatevi - è onesta' : ' Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano Il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura. La dottoressa Assia Montanino l'ho conosciuta 5 anni fa. È la figlia di un commerciante che ha ...

Luigi Di Maio assume la sua amichetta come segretaria al ministero : ecco il maxi-stipendio : 'Lo schifo che leggo oggi sul quotidiano il Giornale va messo nella categoria della stampa spazzatura'. Luigi Di Maio sbotta dopo aver visto la notizia pubblicata dal quotidiano diretto da Alessandro ...