La ricerca della Cochrane Library | Gli Omega3 a base di olio di pesce non riducono

L’omaggio di Mattarella a Borsellino : «Non smettere la ricerca della verità» : Il Capo dello Stato ricorda il magistrato e la sua scorta uccisi 26 anni fa in via D’Amelio: «Viva commozione per il vile attentato»

ROSEWOOD 2/ Anticipazioni del 19 luglio 2018 : Villa alla ricerca della verità sul marito : ROSEWOOD 2, Anticipazioni del 19 luglio 2018, in prima tv su Rai 2. Villa e Rosie partono verso New York; una presunta vittima si risveglia durante l'autopsia. (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:48:00 GMT)

Il mondo della ricerca in allarme sul decreto dignità : «Un danno per tutti» : Roma Per ora si definiscono solo «preoccupati». Ma presto la preoccupazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio allarme. «È una questione delicata» dicono, perché «questo è un mondo diverso ...

Studio sul sangue della Sindone - ricercatori : “Scoperta dubbia e poco documentata” : In questi giorni è stato pubblicato sulla rivista Journal of Forensic Sciences uno Studio, già divulgato in Italia alcuni anni fa, a firma di Luigi Garlaschelli e di Matteo Borrini relativo alla Sindone. Il Gruppo Scientifico Padovano costituito da docenti dell’Università e degli Ospedali di Padova, che con lo scultore Sergio Rodella ha recentemente ha realizzato un modello 3D dell’Uomo della Sindone, ha riportato di seguito le proprie ...

Morto Franco Mandelli - il luminare della ricerca contro linfomi e leucemia : Aveva salvato molte vite Mandelli era il Presidente dell'associazione AIL , , Associazione Italiana leucemia, ed ha dato il suo contributo alla scienza con più di 700 studi pubblicati che hanno ...

Alla ricerca del senso perduto della tecnica : Le conseguenze della tecnologia sull'economia, la società, la cultura, la vita persone sono oggi immense, come forse non è mai accaduto. Sono conseguenze strumentali e anche antropologiche. Pochi però di quest'ultime se ne sono ...

Il mondo della ricerca allunga la vita di frutta e verdura : Imballaggi di cartone smart che allungano la vita a frutta e verdura. Un macchinario che li purifica imitando il processo di fotosintesi. E poi ancora condimenti e salse create utilizzando solamente gli avanzi di prodotto freschi. Sono i risultati di alcune start up scoperte dal Future Food Institute, impegnate nella lotta contro gli sprechi alimentari. L’Istituto, fondato nel 2014 a Bologna con sede anche a San Francisco, fa della food ...

ricerca : i benefici della musica nei soggetti con disabilità intellettiva grave affetti da epilessia farmacoresistente : Il nuovo Centro di Ricerca InVita dell’Istituto Serafico di Assisi, coordinato dal Direttore Sanitario Sandro Elisei, ha presentato oggi alla conferenza internazionale di Malta “Psychiatry and the Arts: The nature of the Human Person and the role of Aesthetics in Maintaining Mental Health” i risultati preliminari della seconda fase di indagine relativi allo studio sugli effetti della musica nella epilessia farmacoresistente in soggetti con ...

Marina Militare : Palombari a supporto della ricerca archeologica subacquea al largo di Capo Noli (SV) : Dal 15 al 25 luglio, i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.) della Marina Militare, con il supporto di Nave Anteo, effettueranno immersioni sul sito di Capo Noli (SV), durante le quali verranno svolte attività di ricerca archeologica subacquea, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria, rivolte allo studio del sito archeologico della zona e alla valorizzazione della Città di ...

Il problema della ricerca in Italia non sono solo i soldi : Il dibattito e le presentazioni offriranno un quadro analitico e proposte relative al futuro della ricerca in Italia e allo stato in cui versa il mondo universitario e della ricerca a seguito delle ...

Salute - dentro la Casa della ricerca : dalla scienza made in Monza le speranze contro l'Alzheimer : Il gruppo di lavoro è composto da una sorta di designer di nanoparticelle, ricercatori di nanomedicina dei dipartimenti di Medicina e chirurgia, biotecnologie e bioscienze, fisica e scienza dei ...

La ricerca della patatina fritta che resta croccante più a lungo : Uno dei più grandi fornitori di fast food negli Stati Uniti vuole risolvere il problema delle patatine flosce che arrivano con le consegne a domicilio The post La ricerca della patatina fritta che resta croccante più a lungo appeared first on Il Post.

pat * Il 'sistema Trentino' della ricerca e dell'innovazione protagonista a Innsbruck di ' Wire ' : la conferenza europea delle regioni ... : ... policy maker, autorità nazionali e locali, centri del sapere e imprese private, verte quest'anno su tre "aree intelligenti" " Connettività, Imprenditorialità, Scienza&ricerca " il cui potenziamento ...