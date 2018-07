La nave dell' ong Proactiva Open Arms sbarcherà sabato mattina a Maiorca

La nave di Open Arms verso la Spagna : non ci fidiamo dell'Italia | : Alla ong era stato offerto il porto di Catania, ma dall'imbarcazione spiegano: "Ci sono molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ...

Il cestista Marc Gasol sulla nave della Ong che salva i migranti : Tra gli uomini dell'equipaggio della Proactiva Open Arms, sulla quale è stata salvata Josefa, c'è il giocatore Nba dei Memphis Grizzlies

Il campione dell'Nba a bordo della nave Open Arms : I 'social' incoronano quasi all'unanimità come un 'eroe' Marc Gasol, il campione spagnolo della Nba che ha svelato con un tweet di far parte dell'equipaggio della nave dell'Ong spagnola Open Arms e di ...

Il campione dell'Nba a bordo della nave Open Arms : I 'social' incoronano quasi all'unanimità come un "eroe" Marc Gasol, il campione spagnolo della Nba che ha svelato con un tweet di far parte dell'equipaggio della nave dell'Ong spagnola Open Arms e di aver partecipato al salvataggio di una donna al largo della Libia. "Ci sono giocatori forti, fortissimi. Poi ci sono UOMINI che sono dei fuoriclasse", ha scritto un utente italiano su Twitter ...

Migranti - nave con 40 profughi bloccata al largo della Tunisia senza cibo : L'allarme dell'equipaggio: "A bordo ci sono persone ferite, una donna incinta e le razioni di cibo e acqua sono in esaurimento".

Nba - Marc Gasol a bordo della nave Ong dei migranti : Gasol , per dovere di cronaca, è un campione di basket e percepisce la bellezza di 24 milioni di euro all'anno ed è stato anche convocato per l' All Star Game . Nonostante questo lo spagnolo ha ...

Migranti - nave con 40 profughi bloccata al largo della Tunisia senza cibo : L'allarme dell'equipaggio: "A bordo ci sono persone ferite, una donna incinta e le razioni di cibo e acqua sono in esaurimento". Intanto la nave dell'Ong con a bordo la superstite del naufragio, nonostante avesse il via libera, preferisce andare in Spagna.

Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia - Malta e Italia non vogliono : Da alcuni giorni circa 40 persone originarie dell’Egitto, del Mali, della Nigeria e del Bangladesh si trovano al largo delle coste tunisine a bordo di una nave cargo a cui è stato proibito di attraccare in porto dalla Tunisia, da Malta The post Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia, Malta e Italia non vogliono appeared first on Il Post.

Migranti - sindaco Pozzallo : pronti ad accogliere i 266 della nave Gdf : Pozzallo è pronta ad accogliere i 266 Migranti trasbordati sulla nave 'Monte Sperone' della Guardia di finanza dal barcone con 450 persone giunto a ridosso di Lonosa. Lo ha detto il sindaco, roberto ...

nave Diciotti - fermati i 2 migranti. Pm : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

