La legge di Israele sullo stato-nazione è un argine alla delegittimazione internazionale

Approvata la legge che definisce Israele "Stato del popolo ebraico" : Israele è ufficialmente lo 'Stato del popolo ebraico'. Lo dice la legge Approvata oggi dalla Knesset. Due giorni fa la commissione congiunta del parlamento israeliano e del comitato per la ...

E' legge Israele Stato-nazione ebraico : ANSAmed, - TEL AVIV, 19 LUG - La Knesset ha approvato a maggioranza la notte scorsa una controversa legge che definisce Israele come " Stato-nazione del popolo ebraico ". A favore del provvedimento ...

La legge che dice la verità su Israele : Rimane un piccolo problema con il resto del mondo, e con l'immagine d'Israele che questa legge in parte macchia. Ma non è un grave problema. I nuovi amici d'Israele saranno fieri di questa legge. Per ...