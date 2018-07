La legge che proclama Israele come patria nazionale del popolo ebraico è stata approvata

Approvata la legge che definisce Israele "Stato del popolo ebraico" : Israele è ufficialmente lo 'Stato del popolo ebraico'. Lo dice la legge Approvata oggi dalla Knesset. Due giorni fa la commissione congiunta del parlamento israeliano e del comitato per la ...

La legge che dice la verità su Israele : Rimane un piccolo problema con il resto del mondo, e con l'immagine d'Israele che questa legge in parte macchia. Ma non è un grave problema. I nuovi amici d'Israele saranno fieri di questa legge. Per ...

Israele ha approvato una legge che definisce il paese uno stato esclusivamente ebraico : Oltre a promuovere nuovi insediamenti e rimuovere l'arabo dalla categoria di "lingua ufficiale" The post Israele ha approvato una legge che definisce il paese uno stato esclusivamente ebraico appeared first on Il Post.

Esenzione bollo auto e legge 104 : agevolazioni riconosciute anche ai parenti dei disabili : L’Esenzione del bollo [VIDEO] auto può essere applicata ad una serie di categorie di automobilisti che rispondono a determinati requisiti. In particolare, l’agevolazione è prevista per i beneficiari della legge 104 e, in alcuni casi, anche per i loro parenti. La Commissione Europea, inoltre, sempre in merito al pagamento della tassa sull’auto, starebbe valutando delle variazioni, basando i nuovi criteri di importo del bollo, in relazione al ...

Gli 8 libri di viaggio che vi consigliamo di leggere per l'estate 2018 : La prima uscita è dedicata all'Islanda, recentemente eletta, per l'undicesimo anno di fila, come paese più pacifico del mondo. A settembre 2018 sarà invece la volta dell'Olanda. viaggio in Italia - ...

Chi è Annemiek van Vleuten - la bellissima ciclista olandese che ha fatto un’impresa leggendaria sullo Zoncolan e oggi si prende il Giro Rosa 2018 [GALLERY] : La straordinaria impresa sullo Zoncolan di Annemiek van Vleuten, regina del Giro Rosa 2018: dalla caduta di incubo a Rio de Janeiro al fantastico successo in Italia Annemiek van Vleuten è una ciclista olandese di 35 anni plurivincitrice internazionale: nel 2016 durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro ha tenuto il mondo intero col fiato sospeso per una brutta caduta in cui ha rischiato la vita. Era lanciata verso la vittoria della medaglia ...

Lavoro : Alfieri (Pd) - Di Maio dovrebbe leggere provvedimenti che firma : Milano, 14 lug. (AdnKronos) - "Piuttosto che evocare complotti, Di Maio farebbe bene a leggere i provvedimenti che firma. Scoprirebbe che, oltre a tagliare 80mila posti di Lavoro nei prossimi dieci anni, questo decreto complica la vita a lavoratori ed imprese. Di dignità poca, di incompetenza tanta"

Moto2 – Pasini - Marini e Bagnaia da leggenda nelle qualifiche del Sachsenring : prima fila tutta italiana - è la prima volta nella storia : Pasini, Marini e Bagnaia scrivono la storia della Moto2 e per la prima volta rendono possibile un evento mai realizzato finora nella classe 250: la prima fila del Gp di Germania è tutta italiana! Mattia Pasini è poleman della Moto2 al Sachesenring. Sul circuito tedesco il 32enne di Rimini s’impone davanti ad altri due italiani. Al suo fianco, domani al via del Gp di Germania, ci saranno infatti l’amico Luca Marini e ...

Agromafie : un prodotto alimentare su cinque - che arriva sulle nostre tavole dall'estero - è fuorilegge : Dall'assemblea della Coldiretti arrivano altri spunti di riflessione importanti, perché riguardano ciò che mangiamo, la nostra salute e quella di chi lavora nell'agricoltura, dove spesso non sono ...

Reato di tortura - cos’è e perché vogliono modificare la legge : Si riaccende il dibattito sul Reato di tortura, introdotto nell’ordinamento italiano un anno fa. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha annunciato ieri la presentazione di due proposte di legge in materia di pubblica sicurezza, una delle quali per “abolire” – come aveva inizialmente annunciato in un tweet – il Reato di tortura per poi precisare alcuni minuti dopo con un altro tweet che la proposta ...

Svelata ‘la legge del desiderio’ : ecco perché si rischia di prendere decisioni sbagliate : Svelata su 'Science' la legge del desiderio: più a lungo si aspetta una ricompensa, meno si sarà disposti a rinunciarvi. Una regola che vale per topi, ratti ed esseri umani. I risultati dello...

