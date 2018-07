La Lega e il convegno su l' erba della morte La legalizzazione impossibile

huffingtonpost

(Di giovedì 19 luglio 2018) Nella torrida estatepianura padana va in scena un incontro dal titolo emblematico: "L'". Patrocinato dal Comune di centrodestra di Piacenza, con relatori a prevalenza leghisti, dal senatore Simone Pillon agli onorevoli Foti e Murelli, il- secondo gli organizzatori - servirà a parlare degli aspetti "medici e legislativi"cannabis: in termini di tempo è l'ultimo esempio dell'Italia giallo-verde refrattaria alla parola "marijuana". Infatti, per come stanno andando le cose in questa nuova legislatura, la si potrebbe anche titolare al contrario: "Ladell'".Mentre il tutto il mondo il tema cannabis è tema di dibattito e aperture, dal Canada che sposa lalizzazione ricreativa, all'America dove ora perfino New York sembra farci un pensierino, passando per le già note Uruguay, Spagna, Olanda e le altre, l'Italia ...