La Lazio sfida l' Arsenal il 4 agosto

Lazio - Acerbi lancia la sfida ai microfoni di CalcioWeb : “Cristiano Ronaldo e la Juve non possono farci paura - dopo la malattia ho un’altra testa. Nazionale? Sarei orgoglioso. Di Francesco? Ci vedremo al Derby” : Francesco Acerbi non ha paura e in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb lancia la sfida alla Juve di Cristiano Ronaldo: “erano già fortissimi prima, adesso con questo colpo che non si aspettava nessuno lo sono ancora di più ma non ci possono fare paura. Sono altre le cose della vita che possono fare paura, e a me non ha fatto paura neanche la malattia quindi figuriamoci se mi posso spaventare della Juve e di Cristiano ...

Vecchie glorie Roma-Lazio sfidano rifugiati : Roma – In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Comitato Regionale Lazio del Coni ha patrocinato la partita di calcio “Champions #whitRefugees”. E’ organizzata dall’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei rifugiati in Italia. E sui motivi che li costringono a fuggire dal proprio ...

Comunali - il voto nel Lazio A Sacrofano Nicolini sfida Luzzi Pd - M5S e FdI : tutti contro l'ex An : Sacrofano «terra di cavalli e ristoranti». Lo ripetono tutti, quasi un unico coro si eleva dal piccolo comune a venti minuti dalla Capitale. Tra il profumo del fieno e del gelsomino, 8 mila anime ...

Lazio-Inter - la sfida che vale 40 milioni di euro : Lazio-Inter , per i nerazzurri, è una sfida che si può definire tabù. Perchè perdendo coi biancocelesti proprio all'Olimpico il 5 maggio 2002, la squadra dell'allora presidente Moratti consegnò alla ...

Serie A - Verso Lazio-Inter - sfida per l'Europa dei grandi : I ragazzi sanno bene quanto sia importante domani per il prestigio e per l'economia del club. Dovremo fare la partita giusta e sbagliare nulla perché affrontiamo una grandissima squadra. De Vrij? Se ...

Lazio-Inter - l'eurosfida è soprattutto una questione di soldi : Il futuro, buio o glorioso, da scrivere in una sola partita. Lazio-Inter di domani sera (calcio d'inizio ore 20.45) sarà crocevia di gioie e dolori, programmazione ma anche intrighi di mercato per entrambe le società. Perché centrare la qualificazione alla prossima Champions League, o mancarla, potrebbe davvero cambiare un'intera stagione e oltre: il solo raggiungimento della fase a gironi vale già 15 milioni di euro, cifra destinata però a ...

Lazio-Inter - c'è de Vrij all'ultima sfida : 'Non posso mancare' : Prima la riflessione, poi l'ultimo conato d'amore. De Vrij non si tira indietro, giovedì notte ha sciolto i suoi personali dubbi sul suo prossimo impiego: 'Sapete quello che ho passato in questi ...

SS Lazio. A due giorni dalla sfida contro l’Inter : Ci avviciniamo all’ultima giornata di campionato, partita decisiva per l’accesso alla prossima Champions League, per la Lazio e ci sono buone notizie per Simone Inzaghi. Allenamento completo questa mattina per Ciro Immobile insieme ai compagni: il tecnico biancoceleste lo ha provato in coppia con Felipe Anderson e con ogni probabilità l’attaccante campano partirà titolare domenica sera a tre settimane dall’infortunio ...

Maggio - il mese di Lazio-Inter e la storia di una sfida particolare : Lazio e Inter, due grandi società di assoluta importanza nella storia del calcio. non solo italiano ma anche europeo e mondiale. Unite da uno storico gemellaggio che però, molto spesso, i tifosi si sentono in dovere di accantonare soprattutto se e quando, lo scontro fra Inter e Lazio assume un’importanza particolare. Sicuramente è il caso dell’ultima di campionato, domenica 20 Maggio, che vedrà le due squadre scendere sul campo dello Stadio ...

Serie A 2018 - 37^ giornata : risultati e classifica. Crotone-Lazio 2-2 - sfida all’Inter per la Champions League. Che lotta per la salvezza! : C’è ancora una lotta per la Champions League e la lotta per la salvezza è più accesa che mai. Questo è il responso del pomeriggio della 37^ giornata di Serie A, la penultima di campionato. La Lazio, infatti, doveva vincere a Crotone per assicurarsi un posto nella prossima Champions League ma invece ha pareggiato 2-2 (vantaggio di Lulic su rigore, Simy pareggia, ribaltone di Ceccherini, pari finale di Milinkovic-Savic) e ora ha tre punti di ...