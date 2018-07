La frase di Zuckerberg che ci fa capire bene la natura di Facebook 

agi

(Di giovedì 19 luglio 2018) Mark, ebreo, dice che non impedirebbe a nessuno di scrivere sul suo social network che l’Olocausto non è mai avvenuto perché tutti hanno il diritto di sbagliare. È ladiventata titolo di migliaia di articoli dopo la sua intervista a Recode ma che ha riacceso il dibattito sul ruolo di Facebook, sul potere enorme che ha assunto nelle nostre vite, su come ci informiamo, su quello che leggiamo, su come costruiamo le nostre idee, le rafforziamo attraverso le cose che vediamo sul social network. Dietro questo dibattito c’è una domanda, per molti fondamentale, cui nessuno ha trovato una risposta, né una soluzione. Google e Facebook devono comportarsi da controllori di Internet? Devono avere la responsabilità di quello che pubblicano? E come dovrebbero comportarsi da ‘direttori editoriali’ di Internet? Di ...