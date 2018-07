“La fotocopia di Fabrizio Corona” Più visto il figlio? La somiglianza è disarmante

caffeinamagazine

(Di giovedì 19 luglio 2018) Da quando è uscito dal carcere non si può certo dire cheCorona abbia fatto annoiare i giornali in questi mesi, tra una notizia e l’altra. Ora, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare di sé e della sua complicata storia in un’intervista rilasciata a Chi dove, al solito, non si è risparmiato: dagli istinti sessuali in prigione al rapporto, anche intimo, con la fidanzata, Silvia Provvedi. E poi c’è Instagram, il social più diffuso dai vip che Corona ha ricominciato a usare. Ed è lì che tra le tante foto condivise spiccano quelle di Carlos Maria, ilormai 16enne cheha avuto da Nina Moric. “È un bambino ‘plusdotato’ a livello intellettivo, va benissimo a scuola – diceva pochi mesi fa Corona nel salotto di Verissimo – Ha 16 anni e il sabato non esce ma legge filosofia, come i libri di Karl”. L’ex re dei ...