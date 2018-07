La fibrosi cistica | passato | presente e futuro

Isabella - muore a 17 anni durante la maturità / Padova - complicazione dopo un intervento per fibrosi cistica : Isabella, muore a 17 anni durante la maturità: Padova, complicazioni in seguito a un delicato intervento legato alla fibrosi cistica con cui combatteva ormai da tempo la giovane ragazza.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:18:00 GMT)

La fibrosi cistica : dalle cause allo screening : La fibrosi cistica è una malattia genetica che determina alterazioni delle funzioni di vari organi e apparati. Negli ultimi anni le aumentate conoscenze e i progressi nella gestione hanno migliorato molto la sopravvivenza e la qualità di vita delle persone che ne sono affette. Ciro D’Orazio, Responsabile del Centro della fibrosi cistica di Verona, fa il punto su vari aspetti relativi alla malattia, dalle cause alla ...

fibrosi Cistica : Secondo i dati della Lega Italiana Fibrosi Cistica, in Italia ci sono circa 6000 soggetti di tutte le età, bambini, adolescenti e adulti, che sono affetti da Fibrosi Cistica e sono seguiti nei Centri specializzati. La prevalenza della malattia in Europa varia fra 1 su 8000 e 1 su 10.000 individui. In Italia si presentano 200 nuovi casi della malattia ogni anno e, quindi, si calcola che nasca un bambino con Fibrosi Cistica ogni 2500-3000 neonati. ...

Causa e modalità di trasmissione della fibrosi cistica : La fibrosi cistica si sviluppa a Causa della mutazione di un gene chiamato CFTR, che sta per Cystic fibrosis Transmembrane Regulator, traducibile in italiano con Regolatore Transmembrana della fibrosi cistica. Del gene CFTR, posto sul cromosoma 7, sono state individuate oltre 1250 tipi di mutazione, ma il 70% delle persone con fibrosi cistica ha una stessa mutazione denominata allele delta F 508. Trenta mutazioni di altro tipo sono all’origine ...

Sintomi e segni della fibrosi cistica : Le alterazioni a carico di organi e apparati, che contribuiscono allo sviluppo e all’evoluzione della malattia, si manifestano con Sintomi, dei quali i più frequenti sono: tosse persistente, che prima tende a essere secca e poi accompagnata dalla produzione di catarro respiro accompagnato da sibili e che può diventare affannoso ridotta resistenza allo sforzo naso chiuso e infiammato infezioni ricorrenti di bronchi e polmoni diarrea cronica ed ...

Diagnosi della fibrosi cistica : Oggi la grande maggioranza dei casi di fibrosi cistica è individuata alla nascita grazie a un esame del sangue al quale sono sottoposti tutti i neonati. Lo screening neonatale si esegue misurando nel sangue, entro 48-72 ore dalla nascita, la concentrazione di tripsina. Se questa è alta, si procede ad un secondo esame, tra il quindicesimo e il ventesimo giorno di vita, presso un Centro dedicato. Questa seconda prova serve a confermare la ...

Cure per la fibrosi cistica : Fino a non molto tempo fa il difetto genetico che provoca la fibrosi cistica non poteva essere corretto e si curavano solo i sintomi e le complicanze della malattia, dedicando particolare attenzione alle funzioni dell’apparato respiratorio e del pancreas e allo stato di nutrizione. Adesso, per le persone con alcune mutazioni, come quella denominata F508del, si dispone di prodotti definiti correttori e potenziatori che influiscono sull’attività ...

Caterina Balivo con eBay.it - Wardrobe detox a supporto dei bambini affetti da fibrosi cistica : Al via un’asta per aggiudicarsi capi griffati della conduttrice di Detto Fatto Caterina Balivo. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Imation Onlus Un’azione di wardorbe detox dal cuore d’oro per Caterina Balivo, che ha messo all’asta su eBay.it una selezione di suoi capi di abbigliamento. L’asta di beneficenza, che inizia domani, martedì 22 maggio, sarà suddivisa su più lotti e permetterà di aggiudicarsi una vasta selezione di proposte ...

RAFFREDDORE - MOLECOLA BLOCCA IL VIRUS : LA SCOPERTA/ Soluzioni per asma - fibrosi cistica e altre malattie : RAFFREDDORE, una MOLECOLA BLOCCA il VIRUS: la SCOPERTA. Soluzioni per asma, fibrosi cistica e altre malattie. Novità regalano una speranza per il futuro di persone affette da patologie.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:30:00 GMT)