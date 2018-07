La Commissione Ue avvia procedura d’infrazione contro l’Ungheria : “Non ha mai accolto richiedenti asilo” : La Commissione Europea ha deferito l'Ungheria alla Corte di Giustizia Ue per non aver rispettato la legge per la ripartizione dei richiedenti asilo e ha inoltre avviato una procedure di infrazione per la legge "Stop Soros" approvata al fine di criminalizzare le attività a sostegno dei richiedenti asilo.Continua a leggere

Ora legale e possibili danni alla salute : la Commissione Ue avvia sondaggio pubblico : La Commissione europea ha avviato una consultazione aperta a tutti i cittadini e alle parti interessate per verificare se la direttiva del 2000 che regola lo spostamento delle lancette dell’orologio due volte l’anno (ora legale) necessiti di aggiornamenti. Il questionario è disponibile online in tutte le lingue dell’Unione Europea e sarà accessibile fino al 16 agosto. L’iniziativa si deve una risoluzione votata a febbraio ...

ASviS : avviare subito Commissione per lo sviluppo sostenibile : Roma, 19 giu. , askanews, 'Siamo molto soddisfatti che, su nostra proposta, sia stata istituita presso Palazzo Chigi la Commissione Nazionale per lo sviluppo sostenibile, così da dare priorità all'...