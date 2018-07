La Commissione europea dà due mesi a Orbán per cambiare linea sui migranti

MIGRANTI - CONTE SCRIVE LETTERA ALL’UE/ “Redistribuzione diventi prassi” : le richieste alla Commissione Europea : CONTE SCRIVE all'Ue una LETTERA: "cellula di crisi per i MIGRANTI e ridistribuzione diventi prassi". Ultime notizie, premier intervistato dal Fatto Quotidiano: "mi ispiro a Moro. Votai Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Ambiente - acque reflue : la Commissione europea apre la 4ª procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia : La Commissione Europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (la prima fase della procedura di infrazione) per violazione delle leggi UE sul trattamento delle acque di scarico urbane. L’Italia – già soggetta ad altre tre procedure di infrazione per violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva sulle acque reflue – ora ha due mesi per rispondere: in caso contrario, la procedura avanzerà al parere ...

Tecnici della Commissione europea in visita a Norcia : visita nelle zone del cratere del sisma di una delegazione di Tecnici della Commissione Europea, guidata dalla Dott.ssa Vittoria Alliata, Direttore presso la Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, oltre che responsabile per i fondi solidarietà Europea. Accompagnata dal Capo Dipartimento di Protezione Civile Angelo Borrelli, la delegazione ...

La Commissione europea ha chiesto ad Airbnb di mettersi in regola entro fine agosto : Dovrà rendere più trasparente il sistema dei prezzi e distinguere meglio le offerte dei privati da quelle di aziende come i bed and breakfast The post La Commissione Europea ha chiesto ad Airbnb di mettersi in regola entro fine agosto appeared first on Il Post.

Ryanair - la Commissione europea dà il via libera all'acquisto di LaudaMotion : Teleborsa, - La Commissione Europea ha autorizzato incondizionatamente , ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, la proposta di acquisizione di LaudaMotion da parte della compagnia aerea low ...

La Commissione europea ha abbassato le stime di crescita per l’Europa - l’Italia continua a essere il paese che cresce meno : La Commissione Europea ha abbassato le sue stime di crescita per l’Europa rispetto alle sue precedenti stime di primavera, pubblicate lo scorso maggio. Secondo la Commissione, i 28 paesi dell’Unione Europea cresceranno del 2,3 per cento nel 2018 e del The post La Commissione Europea ha abbassato le stime di crescita per l’Europa, l’Italia continua a essere il paese che cresce meno appeared first on Il Post.

Google rischia a breve una nuova pesante multa dalla Commissione europea - questa volta per Android : La prossima settimana i rappresentanti delle autorità antitrust nell’Unione Europea si riuniranno a Bruxelles, per essere aggiornati sulle indagini condotte dalla Commissione Europea su Google, accusata di sfruttare Android per diffondere i propri servizi a scapito di quelli della concorrenza. The post Google rischia a breve una nuova pesante multa dalla Commissione Europea, questa volta per Android appeared first on Il Post.

La Commissione europea valuta l'abolizione dell'ora legale : Teleborsa, - Ora legale, si o no? La Commissione Europea ha avviato da oggi una consultazione pubblica sul mantenimento in vigore dell'ora legale sull'intero territorio dell'Unione. Tutti i cittadini ...

La Commissione europea valuta l'abolizione dell'ora legale : Ora legale, si o no? La Commissione Europea ha avviato da oggi una consultazione pubblica sul mantenimento in vigore dell'ora legale sull'intero territorio dell'Unione. Tutti i cittadini potranno ...

Riforma copyright : al vaglio la tassa su link e meme proposta dalla Commissione Europea : La nuova proposta di legge del Parlamento europeo ha modificato alcune direttive sul Digital Single Market?(mercato unico digitale) che faranno sicuramente discutere. Gli articoli 11 e 13 prevedono il pagamento di tasse da versare per ogni contenuto pubblicato sulle proprie piattaforme. In particolare i contenuti su YouTube e Facebook saranno soggetti a dei filtri che impediranno agli utenti di scaricarli o implementarli gratis tramite un link. ...

Commissione europea : aiuti a paesi membri per accoglienza rifugiati da Grecia e Italia - : La Commissione Europea è pronta a fornire sostegno finanziario agli stati membri dell'Unione Europea che dichiareranno la propria disponibilità a continuare a ospitare rifugiati presenti in Grecia e ...

Difesa europea - ecco la proposta della Commissione per il Fondo da 13 miliardi : IL Fondo PER LA PACE E IL PACCHETTO Difesa Off-budget c'è poi la "european Peace facility", che potrebbe valere 10,5 miliardi di euro, e che è progettata per finanziare le missioni della Politica di ...

La Commissione europea pronta a multare Google di 11 miliardi per il monopolio su Android : Come molti di voi sapranno, gli utenti Windows Phone (sia gli ex che gli attuali) non amano particolarmente Google soprattutto per l’ostilità mostrata nei confronti del sistema operativo mobile di casa Redmond. Alcuni esempi possono essere il mancato rilascio di alcune applicazioni e il clamoroso ritiro dell’app di Youtube sviluppata da Microsoft che, nonostante rispettasse i termini pubblicitari di Mountain View, venne ...

Google : a luglio potrebbe arrivare sanzione record da Commissione europea per abuso di posizione dominante con Android : Google (ora sotto il controllo della holding Alphabet) continua ad essere uno dei principali colossi della tecnologia, avendo basato gran parte della sua fortuna proprio sui software e servizi, prima che sull’hardware, che mettono a disposizione di centinaia di milioni di utenti nel mondo strumenti costantemente aggiornati che fanno ormai parte della vita di tutti i giorni. Un esempio è quello di Android, considerato il sistema operativo ...