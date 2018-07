' L erba della morte' | il convegno leghista sulla cannabis fa discutere

La Lega e il convegno su "l'erba della morte". La legalizzazione impossibile nell'Italia gialloverde : Nella torrida estate della pianura padana va in scena un incontro dal titolo emblematico: "L'erba della morte". Patrocinato dal Comune di centrodestra di Piacenza, con relatori a prevalenza leghisti, dal senatore Simone Pillon agli onorevoli Foti e Murelli, il convegno - secondo gli organizzatori - servirà a parlare degli aspetti "medici e legislativi" della cannabis: in termini di tempo è l'ultimo esempio dell'Italia giallo-verde ...

MotoGP - GP Germania. Jorge Lorenzo il perfezionista : nuova modifica al serbatoio della Ducati : "Novità al serbatoio molto importante per Lorenzo" Guarda tutti i video Sky Sport Tech: l'analisi delle modifiche al serbatoio di Lorenzo Guarda tutti i video MotoGP, tutti i video Guarda tutti i ...

Daniele Bossari e Filippa in crisi? La risposta della Lagerback spiazza : Daniele Bossari e Filippa Lagerback in crisi dopo le nozze? Arriva la replica della showgirl svedese Nonostante le continue smentite dei diretti interessati, non si placa il gossip sulla presunta crisi tra Filippa Lagerback e Daniele Bossari. Le foto di quest’ultimo insieme ad un’altra donna, infatti, hanno spinto numerosi giornali e siti a chiedersi se, […] L'articolo Daniele Bossari e Filippa in crisi? La risposta della ...

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Abbonamenti nuova stagione 2018/2019 del centro eventi Il Maggiore a Verbania. Partita la prelazione per gli abbonati della stagione ... : Ventisette gli spettacoli proposti di cui 6 di prosa, 6 di danza, 4 Musical, 4 di " Invito alla lirica", inoltre 7 spettacoli fuori stagione, di opera lirica, concerti, comicità' e formazione. Si ...

Modella rapita : in cella in Italia il fratello di Lukasz Pawel Herba - lo aiutò a sequestrare Chloe : MILANO E' stato estradato in Italia per essere processato Michal Konrad Herba, trentasette anni, di origini polacche, arrestato nell'agosto scorso in Inghilterra per aver rapito con il fratello ...

Giappone : nei verbali della BoJ inflazione resta protagonista : Secondo quanto emerge dai verbali del meeting della Bank of Japan , BoJ, di 26 e 27 aprile, l'economia del Sol Levante prosegue nella sua "moderata" ripresa con un ciclo virtuoso che va dal reddito alle spese operative. Nell'incontro l'istituto centrale Giapponese aveva lasciato invariati ...

[L'inchiesta] Il verbale d'accusa contro i Cinque Stelle : "Dopo le riunioni con Bonafede - Fracarro e Lanzalone il no al nuovo stadio della ... : "A dette riunioni parteciparono anche, con mia sorpresa, gli onorevoli Bonafede e Fraccaro. Fu allora che si iniziò a discutere della possibilità di mediare con la Roma per autorizzare la ...

Lucasz Herba è stato condannato a 16 anni e 9 mesi per il rapimento della modella britannica Chloe Ayling a Milano : Lucasz Herba, cittadino polacco di 31 anni, è stato condannato a 16 anni e 9 mesi di carcere per il rapimento della modella britannica Chloe Ayling. Herba tenne sequestrata Ayling tra l’11 e il 17 luglio del 2017 prima di The post Lucasz Herba è stato condannato a 16 anni e 9 mesi per il rapimento della modella britannica Chloe Ayling a Milano appeared first on Il Post.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari - viaggio di nozze a Marrakech. Le foto della luna di miele : Il loro è stato un matrimonio da sogno che prosegue anche per la luna di miele. Filippa Lagerback e Daniele Bossari per il loro viaggio di nozze hanno scelto Marrakech. Daniele...

Filippa Lagerback e Daniele Bossari - la sprangata del giudice della tv : 'Sapete chi mi ricordano?' : Un amore portato 'all'estremo della spettacolarizzazione'. Filippa Lagerback e Daniele Bossari finiscono nel mirino del critico tv del Corriere della Sera Aldo Grasso , che bolla il loro matrimonio ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Fazio assente al matrimonio della Lagerback (3 Giugno 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti ultima puntata di oggi domenica 3 Giugno 2018: da Mara Venier a Daniele Bossari e Filippa Lagerback, ecco chi ci sarà da Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:29:00 GMT)