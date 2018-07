Kazakistan | muore il pattinatore olimpionico Denis Ten dopo un tentativo di rapina

Pattinaggio artistico - SHOCK Denis Ten! Muore a 25 anni accoltellato da due ladri in Kazakistan : Il pattinatore Denis Ten è morto quest’oggi a 25 anni. Una scomparsa a dir poco scioccante e ancor più assurda per le modalità. Ten è stato aggredito mentre si trovava in macchina ad Almaty da due ladri che hanno provato a rubare gli specchietti della sua automobile e che, al tentativo di difesa del kazako, hanno reagito accoltellandolo in maniera fatale. Ten è stato immediatamente soccorso dai passanti e portato in ospedale. Da lì la ...