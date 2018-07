Katy Perry | depressa per l' insuccesso di Witness

Katy Perry shock : ‘Ho avuto degli attacchi di depressione - avevo il cuore spezzato’ : “Ho avuto degli attacchi di depressione. Mi si è spezzato il cuore l’anno scorso perché, in maniera inspiegabile, aspettavo con ansia la reazione del pubblico e la gente non ha risposto nel modo in cui pensavo… E questo mi ha lacerata dentro”. A parlare è la popstar nonché giudice di American Idol Katy Perry e l’argomento sono le recensioni (e, in generale, il grado di apprezzamento del pubblico) di Witness, ultimo ...

Chi sarà la star nel nuovo album di Selena Gomez? Ipotesi sul duetto da Taylor Swift a Demi Lovato e Katy Perry : Il nuovo album di Selena Gomez non ha ancora un titolo né una data d'uscita e a dirla tutta la popstar ha specificato di non avere alcuna fretta di pubblicarlo, preferendo invece prendersi tutto il tempo necessario per rifinirlo al meglio anche a costo di impiegarci anni per ottenere il risultato sperato. Una nuova indiscrezione sul contenuto del disco, però, sta stuzzicando la curiosità del pubblico, lasciando sperare in una pubblicazione ...

Katy Perry e Orlando Bloom - Londra per due : Hanno provato a nascondersi, Katy Perry e Orlando Bloom, almeno per un po’, ma poi con il tempo è stato difficile mantenere segreto il loro ritorno di fiamma. L’ultimo avvistamento a Londra, una serata a due al Chiltern Firehouse, locale amatissimo anche dal principe Harry e dalle cugine Eugenie e Beatrice di York. La cantante e l’attore sono stati pizzicati all’uscita, sorridente lui, un po’ sopresa lei, nessuna ...

Anche Katy Perry violentata da Dr. Luke? La tesi di Kesha raccontata a Lady Gaga : Anche Katy Perry violentata da Dr. Luke durante la loro collaborazione professionale? La delicata questione è emersa grazie al lavoro di Variety, che afferma di aver avuto accesso ai documenti legali della causa che coinvolge la popstar Kesha e il produttore, ormai da anni immersi in una disputa legale che ha quasi rovinato la carriera a lei e procurato il biasimo dell'opinione pubblica a lui. Secondo il sito, in una conversazione tra Kesha e ...