Juventus | Spinazzola | “ho lasciato la maglia numero 7 a Ronaldo”

Juventus - Spinazzola si presenta : “l’interesse del Borussia Dortmund? Il mio sogno era approdare in bianconero” : Il neo giocatore bianconero ha parlato in conferenza stampa, esprimendo le proprie considerazioni sul suo approdo alla Juve “Ho iniziato a correre da una settimana, ho fatto una visita martedì ed è tutto ok. Ora c’è solo da lavorare e aspettare. Essere alla Juve per me è un sogno, ho aspettato tanto per essere qui e adesso sono felice”. Sono le prime parole da giocatore bianconero di Leonardo Spinazzola che approda alla ...

Juventus - l'infortunio di Spinazzola cambia il calciomercato : i dettagli : Brutte notizie per la Juve che al termine di questa stagione calcistica contava di riportare alla base Leonardo Spinazzola. Il ragazzo, però, attualmente all'Altalanta quest'oggi è stato operato a Roma a villa Stuart al legamento del ginocchio destro e al menisco. Questo è sicuramente un bel problema per la Juventus che contava di riprendere Leonardo Spinazzola per sostituire Kwadwo Asamoah che ormai è davvero ad un passo dall'Inter. ...

