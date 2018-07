Juventus | Sarri vuole Pjanic | primi contatti con il Chelsea

Juventus - Chelsea-Higuain in stallo. Pjanic incontra Ramadani e il procuratore di Sarri : Il mercato in entrata della Juventus dipende ora sicuramente da alcuni sacrifici in uscita. Primo nome su tutti Gonzalo Higuain, sogno nel cassetto di Maurizio Sarri che lo riabbraccerebbe volentieri ...

Juventus - Higuain-Rugani via - libera - : comincia l'era Sarri al Chelsea : L'annunciato esonero di Antonio Conte da parte del Chelsea si è consumato ieri nel modo più anonimo possibile da parte del club. Non si sono sprecati nemmeno i ringraziamenti, per uno dei pochi ...

Napoli - pioggia di milioni in arrivo dalla Premier : il Chelsea ha le mani su Sarri e Jorginho. E la Juventus… : Il club del presidente De Laurentiis riceverà oltre sessanta milioni per Jorginho e per liberare Sarri, pronto ad una nuova avventura in Premier Niente più Manchester City, Jorginho è pronto a trasferirsi sì in Premier, bensì al Chelsea. Scatto prepotente dei blues che, oltre al centrocampista italo-brasiliano, prenderanno dalla società azzurra anche Maurizio Sarri. Higuain – Alberto Gandolfo/LaPresse Il presidente De Laurentiis ha ...

Juventus - Sarri vuole Higuain : ipotesi scambio con Morata : TORINO - Non ci sono ancora le fotografie con sciarpe e strette di mano, ma l'era di Maurizio Sarri al Chelsea è iniziata. Il tecnico è a Londra dove ha iniziato a delineare i piani con la dirigenza ...

Juventus - il Chelsea di Sarri in pressing su Rugani. Clausola da 50 milioni per Emre Can : Daniele Rugani resta in cima alla lista dei desideri di Sarri, per il suo nuovo Chelsea. Ci sono stati infatti nuovi contatti tra il tecnico toscano e l'entourage del difensore bianconero, dopo quelli ...

Mercato - Napoli vicino a Verdi. Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

Reina : 'Juventus? Imbattibile. Sarri un papà - De Laurentiis...' : Real Madrid? Lo consiglio a tutte le squadre del mondo '. A sostituire Sarri sarà Carlo Ancelotti : ' Spero che possa vincere, ma bisognerà fare ancora i conti con la Juve. Fino a quando compreranno ...

Chelsea-Sarri - la spesa si fa in serie A : Juventus e Napoli rischiano di perdere i propri big : In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, cominciano già a circolare i nomi dei primi obiettivi dei blues Chiusa l’esperienza al Napoli con uno scudetto sfiorato, la carriera di Maurizio Sarri riparte adesso dalla Premier League. C’è il Chelsea che lo aspetta, anche se Abramovich deve prima risolvere con De Laurentiis la questione clausola, ultimo ostacolo prima ...

Sarri al Chelsea - la bomba di mercato : “il grande colpo può arrivare dalla Juventus” : Sono giornate calde per programmare al meglio la prossima stagione, in particolar situazione in evoluzione per quanto riguarda le panchine. Il Napoli ha messo a segno il colpo Carlo Ancelotti, si è liberato dunque Maurizio Sarri che ha ricevuto un’offerta molto importante dallo Zenit ma la scelta del tecnico è stata quella di aspettare una chiamata dal Chelsea, che è arrivata, l’accordo è ormai ai dettagli, ufficialità prevista a ...

Lo Zenit corteggia Sarri - Higuain può lasciare la Juventus : La Juventus riparte da Max Allegri, per il quinto anno consecutivo. Ieri il summit ufficiale in sede, alla presenza della dirigenza al completo , Nedved, Marotta, Paratici, e del presidente Andrea ...

De Laurentiis show : bordate contro la Juventus e Sarri - : Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo', con tanto di un video dei festeggiamenti e di champagne all'interno dello spogliatoio. Il tutto ...