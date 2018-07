Juventus | Pjaca acconto per Chiesa

Fiorentina furiosa - il caso Pjaca e la Juventus che vuole fare la “furba” : La Fiorentina non accetta alcuni paletti messi dalla Juventus in merito alla trattativa per Marko Pjaca, calciatore che interessa alla viola La Fiorentina continua a trattare Pjaca, un affare con la Juventus molto complicato. L’accordo tra il club ed il calciatore c’è da tempo, dato che il croato ha chiesto di avere un ampio minutaggio, richiesta che la Fiorentina può assecondare e la Juventus no. Resta però da trovare ...

Fiorentina - i colloqui con la Juventus per Pjaca : c’è un intoppo da risolvere : Fiorentina-Pjaca, un affare avviato da tempo ma che ha incontrato una resistenza non da poco, quella della Juventus: la situazione La Fiorentina è da tempo interessata a Pjaca. La trattativa è ben nota ed il club viola ha già una bozza d’accordo con il calciatore. Manca però il sì della Juventus, con la quale i colloqui sono iniziati da giorni ma sembra esserci un ostacolo non da poco. Secondo quanto rivelato dalla ...

Pjaca - la Fiorentina accelera : i Della Valle incontrano la Juventus : Come riportato da Il Corriere dello Sport , oltre a complimentarsi per l'acquisto di Cristiano Ronaldo, i proprietari Della Fiorentina hanno sostenuto la causa viola per agevolare a breve i contorni ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA Juventus? / Calciomercato - la Lazio chiede Bentancur : Marotta risponde con Pjaca : Sergej MILINKOVIC-SAVIC resta il grande obiettivo di Calciomercato della Juventus: il calciatore serbo avrebbe già scelto i bianconeri ma per Beppe Marotta non sarà facile trattare(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Juventus - da Pjaca i soldi per Golovin : 25 milioni : Per la cronaca: su Pjaca la Juventus è intenzionata a mettere una opzione di riacquisto da esercitare eventualmente al termine della prossima stagione.

Pazza Fiorentina - Pjaca ad un passo : ecco la formula per convincere la Juventus : Fiorentina forte su Marko Pjaca, il calciatore della Juventus potrebbe essere ceduto alla squadra viola, tutti i dettagli dell’affare La Fiorentina potrebbe accaparrarsi il talentuoso Marko Pjaca, calciatore della Juventus che già nella scorsa stagione è stato costretto a lasciare i bianconeri alla ricerca di maggiore spazio. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare ben avviato, spinto dalla volontà di Pjaca di trovare un posto da ...

Juventus - Pjaca affari punta al rialzo : TORINO - Quattro minuti contro la Nigeria, entrando al posto dell'amico Mario Mandzukic , zero al cospetto dell'Argentina massacrata dai compagni con indosso la maglia a scacchi biancorossi. E oggi, ...

Svolta nell’affare Pjaca : la decisione della Juventus ed il rilancio della Fiorentina : Marko Pjaca potrebbe vestire la maglia viola della Fiorentina nella prossima stagione, il calciatore croato dopo i Mondiali deciderà il proprio futuro Il calciomercato è entrato nel vivo e nelle ultime ore, uno dei nomi che sta tenendo banco, è quello di Marko Pjaca. L’esterno della Juventus è stato richiesto apertamente dalla Fiorentina, club che vorrebbe acquistare il cartellino (costoso) del calciatore croato. La Juventus però, secondo ...

Mercato - Juventus è Pjaca la chiave per Cancelo. Napoli - Meret in vantaggio su Areola : ROMA - Mercato dei portieri in fermento. La Roma, che è ormai a un passo dall'acquisto di Pastore per i prossimi 4 anni, continua a respingere a oltranza l'assalto del Real Madrid per Alisson. I ...

Juventus - Pjaca piace a tanti. Ma per ora non lo prende nessuno : TORINO - Cinque minuti scarsi al Mondiale non possono bastare. Marko Pjaca cerca un posto al sole nella Croazia che in Russia è partita bene, ma intanto un pensiero quotidiano al mercato non può non ...

Juventus : Pjaca rimane un obiettivo del Valencia? : TORINO - Il Valencia non ha voluto inserire Marko Pjaca nella trattativa per Cancelo : agli spagnoli servono infatti 40 milioni cash da mettere a bilancio entro il 30 giugno. Questo non vuol dire che ...

GOLOVIN ALLA Juventus / Il russo porta movimenti a centrocampo : Pjaca e Sturaro in uscita : GOLOVIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: la Vecchia Signora vicina al gioiello del Cska Mosca. Kanchelskis stronca il connazionale, Sturaro e Pjaca in uscita(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Juventus - nuovo assalto a Milinkovic-Savic : Rugani e Pjaca nella trattativa : Juventus, nuovo assalto A Milinkovic-Savic- La Juventus non molla Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, dopo una prima offerta (70 milioni + Rugani), la Juventus sarebbe pronta ad un secondo tentativo per il centrocampista serbo. Secco no da parte di Lotito alla prima offerta di Marotta e Paratici. DENTRO ANCHE Pjaca Non […] L'articolo Juventus, nuovo assalto a Milinkovic-Savic: Rugani e Pjaca ...

Milinkovic Savic alla Juventus/ Pjaca possibile contropartita. Elkann : dopo il Mondiale... : Milinkovic Savic alla Juventus, Pjaca possibile contropartita tecnica per far scendere il prezzo con la Lazio. Parla John Elkann: dopo il Mondiale....(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:35:00 GMT)