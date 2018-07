Juve | Udinese in pressing per Favilli | ma Allegri ferma tutto

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Udinese - occhi in casa Inter e Juve per l'attacco : Secondo La Gazzetta dello Sport , l'Udinese ha messo nel mirino Favilli della Juventus e Pinamonti dell'Inter per rinforzare l'attacco.

Calciomercato Udinese - altro rinforzo dalla Juventus [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Udinese – Udinese attiva nel Calciomercato, dopo le ultime finestre non entusiasmanti il club bianconero è finalmente protagonista. Dopo il colpo Mandragora, altro innesto dalla Juventus. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ contatti in corso tra i due club per Andrea Favilli, giovane attaccante classe 1997, finito anche nel mirino del Wolverhampton. Si sta lavorando per un’operazione a titolo ...

Calciomercato Udinese - preso Mandragora dalla Juventus : Rinforzo importante per l'Udinese, che si regala Rolando Mandragora per il suo centrocampo. La società bianconera ha chiuso per l'arrivo del calciatore classe 1997, autore di una bellissima stagione ...

Udinese - è fatta per Mandragora : i dettagli economici dell’affare (costoso) e la “strana” recompra per la Juventus : Rolando Mandragora si trasferirà all’Udinese dopo l’annata al Crotone, raggiunto l’accordo tra il club friulano e la Juventus Rolando Mandragora prenderà le redini del centrocampo dell’Udinese. Il regista che nella passata stagione ha giocato in forza al Crotone, lascerà dunque la Juventus a titolo definitivo, dopo essere stato sotto l’ala bianconera a lungo. Secondo quanto rivelato da Skysport, la trattativa andrà ...

Udinese-Juventus : maxi operazione da 35 milioni di euro - i dettagli : Udinese e Juventus si apprestano a concludere un affare molto remunerativo per le casse del club bianconero: tutti i dettagli Udinese e Juventus sono in procinto di concludere una maxi operazione che vedrà volare da Torino ad Udine ben tre calciatori. Per tutti questi giovani, il club bianconero si terrà il diritto di recompra a cifre prefissate, nel frattempo però sembra aver deciso di disfarsene. L’Udinese si appresta ad acquistare i ...

Jankto - Milan e Juve si tirano indietro : c'è il Monaco - l'Udinese fissa il prezzo : 'Mi piacerebbe andar via dall'Italia. Sono qui da 4 anni e sono felice, ma ho voglia di cimentarmi in un nuovo campionato'. Parole chiare quelle di Jakub Jankto , recentemente agli onori della cronaca non per gol o assist, ma per le dichiarazioni choc sull'Udinese. 'In primavera è arrivata una serie di 11 sconfitte consecutive. È stato un periodo in cui siamo rimasti in hotel per 3 ...

DIRETTA / Juventus Udinese Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Juventus Udinese Primavera: streaming video e tv del match valido nella 28^ giornata del campionato regolare. Del Canto si replicherà dopo la vittoria con il Verona?.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:37:00 GMT)