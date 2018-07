Juve | effetto Cristiano Ronaldo | due scontenti cambiano idea sul futuro

Champions League 2018-2019 - Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. Effetto Cristiano Ronaldo… : Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in ...

Effetto Cristiano Ronaldo : Juventus favorita per la vittoria della Champions - le quote parlano chiaro : Cristiano Ronaldo alla Juventus condiziona pesantemente anche le quote per la vittoria della Champions League: bianconeri davanti a tutti Il lungo lunedì che culminerà con la presentazione delle 18.30 è iniziato stamattina con le visite mediche. Cristiano Ronaldo vive la sua prima giornata da giocatore della Juventus, ma da giorni è ormai il protagonista indiscusso delle quote sulla prossima stagione. L’arrivo a Torino ha consolidato ...

L’effetto Ronaldo sul giro d’affari di Juve - serie A e... sull’impero CR7 : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un grande affare per i protagonisti diretti. E sarà in parte un affare anche per il resto del football tricolore. Ma non quel prodigio miracoloso che da solo riempirà gli stadi (per lo più fatiscenti) della Penisola e i botteghini degli altri club risolvendo tutti i problemi in cui la serie A e le serie minori si dibattono da due decenni...

Juve - effetto Ronaldo anche sui social : su Instagram 1 milione di follower in più : anche i canali social del club bianconero hanno risentito positivamente dell'arrivo del calciatore portoghese alla corte di Massimiliano Allegri. L'articolo Juve, effetto Ronaldo anche sui social: su Instagram 1 milione di follower in più è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Effetto Ronaldo : quanto peserà CR7 sul bilancio della Juventus? : Ronaldo in bianconero, operazione che a tutti gli effetti va a costituire l'affare del secolo. La Juventus si assicura un campione e un'azienda, nient'altro che il terzo sportivo più pagato al mondo dietro a Floyd Mayweather e al rivale Leo Messi secondo Forbes . Eppure Cristiano è stato anche al vertice della classifica, lui che guadagna di sole sponsorizzazioni 40 milioni di euro all'anno,...

Juventus in calo a Piazza Affari. Si esaurisce l'effetto Ronaldo : Teleborsa, - Vendite sostenute per il titolo Juventus a Piazza Affari . Dopo i forti guadagni degli ultimi giorni, può dirsi esaurito l'effetto Cristiano Ronaldo : i bianconeri hanno ufficializzato ...

Cavani - Morata - Lewandowski... L'effetto domino di CR7 alla Juventus : MILANO - Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolgerebbe una serie di altri top player in giro per l'Europa. Fra le squadre coinvolte c'è ...

Juventus : effetto Cristiano Ronaldo : Non mi soffermerò sulla bontà dell'eventuale operazione, fermo restando che l'unico modo per poter avvicinare ulteriormente il fatturato a quello di realtà dei primi club al mondo, Real, Barcellona e ...

La Juventus inarrestabile in Borsa : è l'effetto Ronaldo : Un altro allungo per la Juventus Football Club in Borsa, grazie alla possibilità sempre più concreta di arrivo del campione mondiale Cristiano Ronaldo . I vertici del club si sarebbero riuniti oggi a ...

Continua l’effetto CR7 in borsa : Juventus +6 - 51% - Exor +2 - 34% : Prosegue l’effetto CR7 in borsa: le voci sull'acquisto del portoghese Continuano a far crescere il valore del titolo Juve. L'articolo Continua l’effetto CR7 in borsa: Juventus +6,51%, Exor +2,34% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

“Effetto Ronaldo” - la Juve incalza : definito il piano per la stella portoghese : Uno tsunami. La sola idea di Cristiano Ronaldo bianconero travolge tutto. Oscura altri gossip e trattative di mercato, suscita entusiasmo oppure invidia, accende sogni e perfino miraggi (quanti giurano d’averlo visto a Caselle...), invade il Mondiale dirottando le domande, suggerisce commenti illustri, intasa i social, rimbalza sulle spiagge. Tutto...

Calciomercato - effetto Cristiano Ronaldo : la Juve vola in borsa : Non sappiamo ancora se Cristiano Ronaldo indosserà la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione, ma la sola voce di un suo possibile approdo in bianconero ha già provocato delle ...

Juventus : Godin si prende con la clausola. Per De Ligt effetto Raiola : TORINO - L'importante è non farsi trovare impreparati, come è successo un anno fa con l'addio improvviso di Dani Alves. Perché, visto che la Juventus non considera nessuno incedibile, bisogna mettere ...