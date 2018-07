Juve | da Allegri ad Agnelli | soggezione imbarazzante nei confronti di Ronaldo

Juve : Udinese in pressing per Favilli - ma Allegri ferma tutto : Come riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport , l'Udinese insiste con la Juventus per l'attaccante Andrea Favilli. Allegri, però, vuole valutare il giocatore in ritiro prima di dare via libera alla partenza.

Allegri - è una Juve con '22 titolari' : ecco tutte le soluzioni bianconere : Non che non lo fosse in precedenza, ma Cristiano ti cambia il mondo e il modo d'intenderti: perché avere consapevolezza, oltre al talento, è quanto di più importante possa esserci all'interno di un ...

Formazione Juventus 2018-2019 : Allegri gongola per Ronaldo - ma ha dubbi sul centrocampo : Allegri sa che questa è la Juventus più forte possibile. Al solito stile bianconero fatto di programmazione, scelte consapevoli e vincenti si è aggiunta la capacita' economica di portare a Torino il calciatore più forte del mondo: Cristiano Ronaldo. Questo si traduce in una responsabilita' importante per la guida tecnica che dovra' trovare le condizioni per vincere il più possibile, cioè tutto. Si, perché arrivare da sette scudetti c ...

Cristiano Ronaldo/ Juventus - ultime notizie : l'incontro con i compagni e Max Allegri : Cristiano Ronaldo ha vissuto lunedì il primo giorno da calciatore alla Juventus: non solo la conferenza stampa di presentazione, anche il giro alla Continassa e il saluto ai nuovi compagni(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:28:00 GMT)

Bonucci tra Psg e Premier. La Juve non si ferma : Allegri insiste per Godin : Saranno giorni decisivi per Leonardo Bonucci, diviso tra un'avventura al Psg di Buffon e un'esperienza in Premier. Il capitano rossonero prenderà una decisione nei prossimi giorni, mentre il Milan ha ...

LIVE JuveNTUS - CRISTIANO RONALDO DAY : LA GIORNATA IN DIRETTA/ Video Torino - l'incontro con mister Allegri : RONALDO Day JUVENTUS, la GIORNATA in DIRETTA LIVE: Video. Bagno di folla a Torino: “Portaci la Champions”, dicono i tifosi al fuoriclasse portoghese arrivato dal Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:18:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo Day - l’abbraccio con Chiellini e il saluto di Allegri : CR7 incontra i nuovi compagni [VIDEO] : Dopo le visite mediche, Cristiano Ronaldo si è spostato alla Continassa per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra Prosegue senza sosta il primo giorno di Cristiano Ronaldo da giocatore della Juventus, il portoghese ha completato le visite mediche e si è spostato al centro sportivo per conoscere i suoi nuovi compagni. Prima l’incontro con Pjanic nello spogliatoio, poi la stretta di mano con Allegri e l’abbraccio con ...

Juventus - Allegri studia la formula Champions : Cristiano Ronaldo-Mandzukic con Dybala trequartista : Sicuro è solo il ruolo dell'ultimo arrivato: Cristiano Ronaldo, pure se sulle spalle ha il suo prezioso numero 7, diventa il nuovo centravanti della Juve. 'In quella posizione, da qualche anno, è il ...

Formazione Juve con Ronaldo : Allegri chiamato a scelte non facili : Formazione Juventus 2018-2019 che potrebbe subire dei cambiamenti dopo l'arrivo di CR7, almeno nella sua versione "tipo". Poco meno di una settimana fa Allegri aveva ben chiaro quello che sarebbe dovuto essere il suo schema tattico ma l'approdo in bianconero di Ronaldo, ufficializzato ieri, rappresenta il migliore tra gli imprevisti, visto che si tratta del giocatore più decisivo del pianeta, uno che negli ultimi tre anni ha trascinato la ...

Juventus - Allegri 'Ronaldo è un valore aggiunto per vincere la Champions' : https://t.co/aA44BKpakr - Pelé, @Pele, 10 luglio 2018 VOLA LA JUVE SUI SOCIAL - Il primo effetto dell'arrivo dello sportivo più famoso del mondo ha avuto il suo enorme impatto proprio sulla ...

Ronaldo alla Juve - Allegri : 'Salto di qualità per tutti' - : L'allenatore dei bianconeri ha parlato del nuovo acquisto a margine di un evento al Parlamento Ue: "Non l'ho sentito al telefono, lo vedrò lunedì. So che è molto contento, è un grande professionista". ...

Juventus - Allegri : "Con Ronaldo - obiettivo Champions più vicino" : "L'avvento di Cristiano Ronaldo credo sia importantissimo, un salto di qualità da parte di tutti, società e ambiente. Con lui bisogna vincere la Champions? L'obiettivo della Coppa c'è sempre stato, ...