Joker | il film Joaquin Phoenix nei panni del nemico di Batman | la data ufficiale e

DC Comics annuncia due nuovi film con Joker protagonista : Nel giro di una settimana la DC ha annunciato che saranno due i film in produzione sul Joker, l'antagonista per eccellenza di Batman nonché uno dei supercattivi più amati di sempre sia nel mondo dei fumetti che in quello del cinema, anche grazie alle interpretazioni dei due premi Oscar Jack Nicholson ed Heath Ledger. Così la DC ha deciso di concertare gli sforzi su questo personaggio dedicandogli ben due pellicole: la prima sarà il sequel di ...