«Jelly Nails» il trend unghie che ha conquistato anche Kylie Jenner

(Di giovedì 19 luglio 2018) Quando si tratta di tendenzel’unico posto dove andare a frugare per ispirazioni è Instagram. Questa è una certezza. Se poi la social mogul, adesso sulla copertina di Forbes perché è la più giovane miliardaria self-made del pianeta, sceglie un determinato stile per la sua manicure girly, ilè più che consolidato. È consacrato. Indiscutibile. Scritto sui social, che di questi tempi vale di più che inciderlo su pietra. In un recente postha pubblicato le suetrasparenti, le #, che si rifanno all’effetto «mollusco» e gelatinoso delle scarpette da mare in gomma anni ’90, e la mania è scoppiata. Con l’hashtag #trovate circa 4000 posts che affollano i social. I nail salon si sono messi in carreggiata e hanno subito acquisito l’expertize per rispondere alla domanda di beauty addicted che vogliono sfoggiare in tempo per le ...